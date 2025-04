Gigi Becali a anunțat cine va juca fundaș central la FCSB în derby-ul cu Rapid. De ce nu-l critică pe Mihai Popescu și ce-i reproșează lui Târnovanu

Gigi Becali a decis cine va juca fundaș central în derby-ul pe care FCSB îl va juca în Giulești, cu Rapid. Latifundiarul din Pipera a comentat și a băgat-o în meci pe CFR Cluj.

Cine va juca fundaș central cu Rapid. Patronul FCSB a comentat eliminarea lui Mihai Popescu

FCSB a tremurat pe finalul meciului cu CFR Cluj, victorie care îi poate aduce al doilea titlu consecutiv. În minutul 65, la scorul de 3-0, Mihai Popescu a luat cartonaș roșu după un henț stupid. dar campioana en-titre a tremurat în prelungiri.

Gigi Becali a analizat gafa lui Mihai Popescu și l-a „urecheat” un pic pe Ștefan Târnovanu, care a apărat un penalty executat de Louis Munteanu. Golgheterul SuperLigii a speculat însă imediat și a trimis mingea în plasă.

Patronul roș-albaștrilor nu este însă supărat pe fotbaliștii săi. Pe FCSB o așteaptă meciul cu Rapid, programat în Giulești, duminică, 27 aprilie, de la ora 21:00. Cu Dawa accidentat și Popescu suspendat, Charalambous are în lot doar doi fundași centrali de meserie, pe Vlad Chiricheș și pe Ngezana.

„Nu Mihai Popescu e de vină. El nu a vrut să facă asta. Este o dorință… I se duce mâna din instinc. Eu l-aș putea judeca aici pe Târnovanu. Ce cauți acolo? Dar Popescu a întins mâna la instinct. În fracțiunea aia de secundă ai timp să gândești?

Ce căuta el, Târnovanu, acolo? Dar nu am ce să îi reproșez. A scos. A scos una la Louis Munteanu în prima repriză. Din moment ce câștigăm meciul și facem trei puncte ce să mai reproșez? Gata, am câștigat meciul. Am avut 3-0.

Aici îi reproșez lui Târnovanu (n.r. – la penalty), dacă ești pe ea, dă-i un pumn și respinge-o. El a vrut să o prindă.

Îi felicit pe jucători pentru dăruire am jucat mult cu om minus, bravo lor. (n.r. – Cine joacă fundaș central cu Rapid?) Nu il avem pe Chiriches? Eu as vrea sa nu il scot pe Chiriches de la mijloc, dar sa vad ce spun specialistii. Sunt lucruri pe care nu le stiu Eu asa as vrea. Ei dacă au soluția, să îmi spună