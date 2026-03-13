Sport

Gigi Becali a anunţat cu cine vrea să joace FCSB în barajul pentru Conference League! Singurul adversar de evitat

Gigi Becali și-a ales echipele cu care vrea să joace barajul pentru Conference League. Patronul FCSB se teme de un singur adversar din play-off-ul SuperLigii.
Iulian Stoica
13.03.2026 | 07:30
Gigi Becali a anuntat cu cine vrea sa joace FCSB in barajul pentru Conference League Singurul adversar de evitat
Gigi Becali a anunțat cu cine vrea să dispute barajul pentru Conference League. Foto: Colaj Fanatik
Aflată în play-out, FCSB are în continuare șanse de calificare în cupele europene. Obiectivul lui Mirel Rădoi este să ducă echipa pe locul 1 sau 2, pentru a juca barajul pentru Conference League. Gigi Becali se teme doar de un adversar din play-off.

Gigi Becali a anunţat cu cine vrea să joace FCSB în barajul pentru Conference League

Locul 3, sau 4 dacă o echipă clasată pe podium câștigă Cupa României, din play-off va juca barajul pentru cupele europene cu cea mai bună echipă clasată din play-out. Cu Mirel Rădoi la cârmă, FCSB este favorită să câștige play-out-ul și astfel să dispute acest meci de departajare.

Gigi Becali speră că va o va întâlni pe Dinamo la barajul pentru Conference League. De menționat este că și rivalii din Ștefan cel Mare vor să dea peste FCSB. Omul de afaceri nu ar spune „nu” nici unei formații din Cluj, însă nu vrea să dea peste Rapid. Motivul? Atmosfera apăsătoare creată de fanii din Giulești.

„Cel mai mult eu aș vrea Dinamo la baraj, pentru că nu are nici ea stadion și vom juca pe teren neutru. Poate U Cluj și poate chiar și CFR. Numai Rapid nu vreau, atât. Din cauza stadionului.

(n.r. unde va juca când Arena Națională va fi închisă) Tot pe Ghencea, nu știu. Știu eu? Ei organizează. Nu mă mai interesează nimic, doar mă uit la televizor, atât”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Cum se dispută barajul pentru cupele europene

Primele două formații din play-out care dețin licență pentru participarea în cupele europene vor disputa semifinala barajului. Echipa câștigătoare va întâlni apoi o formație clasată pe locul 3 sau 4 în play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României, pentru ultimul loc disponibil în preliminariile UEFA Conference League. Dacă doar una dintre primele patru clasate din play-out are licență europeană, aceasta se va califica direct în finala barajului.

În situația în care niciuna dintre primele patru echipe din play-out nu are drept de participare în competițiile europene, barajul nu va mai avea loc, așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent. Semifinala barajului pentru Conference League, între echipele din play-out, este programată pe 23 sau 24 mai, în timp ce finala, în care câștigătoarea din play-out va întâlni o echipă din play-off, se va juca pe 31 mai.

FCSB poate avea doar trei adversare la barajul pentru Conference League. Farul Constanța, Csikszereda și FC Botoșani sunt singurele formații din play-out care au depus dosarul pentru cupele europene.

