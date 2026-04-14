Gigi Becali a anunţat cui lasă averea colosală: „O să fie mai bogate ca mine!”

Gigi Becali este, fără doar și poate, unul dintre cei mai bogați oameni din România. Omul de afaceri și-a crescut averea ani la rând și trăiește o viață lipsită de griji. Acesta a anunțat cui îi va lăsa banii drept moștenire.

Gigi Becali este unul dintre cei mai înstăriți oameni din România

Patronul celor de la FCSB s-a îmbogățit din vânzarea de terenuri. Ulterior, a intrat în fotbal și a reușit să reziste la cel mai înalt nivel. Visul său este să-și ducă echipa din nou în faza principală a UEFA Champions League. Dacă ar reuși asta, ar încasa zeci de milioane de euro de la UEFA.

are și mai multe afaceri care îi aduc profit lună de lună. Deși are o avere impresionantă, acesta continuă să facă gesturi de caritate. Adesea sprijină oamenii din țara noastră care au mai puține posibilități, întrucât este o persoană foarte apropiată de religie.

Gigi Becali a anunțat că le va lăsa toată averea fetelor sale

Acesta a declarat că va lăsa moștenire toți banii pe care i-a adunat în cursul vieții fetelor sale, care, deși au un tată foarte înstărit, au decis să pornească la drum cu propriile lor afaceri. Patronul de la FCSB spune că acestea au deja un mare succes în business.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sf. Toma la împărat. O să le fac la fetele mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu. Fetele, amândouă, sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja.

Normal, trebuia să las în pace, că spune lumea, că zice Rizea, că mă înjură. «Nu e adevărat!» «Cum nu e?» «Păi dacă nu știu.» «Te-a înjurat!» «Ce știu eu? Care e, mă, treaba? Dacă zic dracii». Dacă nu ar fi zis, era o problemă. Însemna că nu sunt bine dacă nu mă atacau dracii. Dacă mă atacă, înseamnă că sunt bine”, a declarat Gigi Becali la .