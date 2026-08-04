Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB: „Mă fac de râsul lumii? Gata! Bag 10 milioane de euro!”

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Ultimele luni nu au fost prea bune pentru Gigi Becali, în condițiile în care echipa sa a jucat în play-out și a fost eliminată rușinos din Europa de Auda din Letonia. În aceste condiții, Gigi Becali le promite fanilor că atâta timp cât el va mai fi la echipă nu vor mai exista astfel de episoade jenante.

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, inadmisibil, aia nu se va mai întâmpla niciodată. Am zis și am spus ce gândesc, eu vă spun gândurile, să le interpretați așa cum sunt: gânduri. Mă gândesc că e posibil să fiu demodat. E posibil, nu știu. E posibil să fiu demodat.

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Acum e tineretul ăsta care el, tineretul, știe să lucreze, să facă să dreagă, tehnologie. Inteligență artificială, socializări. Poate pentru mine, care eu nu știu astea și nici nu vreau să le practic, până la moarte,

Că dacă de exemplu există în România ceva să cumpăr, dar nici în România nu ai ce să iei. Până acuma luam, dar ce să iei? Dacă n-am, nu dau vina pe nimeni, numai că m-am gândit, Liga a 2-a franceză, ei, pe ăia în Franța dacă ar fi bun ăla din Liga 1 nu-l ia?”, a explicat Becali.

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Așadar, o schimbare totală de strategie la FCSB, care va mai transfera doar jucători valoroși, din primele ligi din Europa. „Eu să spun ceva, asta a fost ultima dată. Nu voi mai lua din Liga a 2-a niciodată. A, dacă este unul foarte bun și dau bani pe el, cum e Boutoutaou ăsta, e fotbalist. Dar din Liga a 2-a nu mai iau. Eu iau din Liga 1.

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Eu tot timpul în fotbal am dat ora exactă. Mi-am dat seama că nu se poate altfel. Stau două-trei meciuri, văd care e situația, că mai avem încă timp de transferuri. Dacă nu, sunt obligat. Nu am ce face, mă fac de râs. Ce vrei să fac, mă fac de râsul lumii? Ce vrei să fac? Mă fac de macao, cacao? Pe mine mă interesa să nu fie Craiova în Liga Campionilor, acum să facă ce vor”, a completat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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