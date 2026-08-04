Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB: „Mă fac de râsul lumii? Gata! Bag 10 milioane de euro!”

Gigi Becali a anunțat că mai așteaptă cel mult trei etape și, dacă situația o va cere, va scoate din buzunar 10 milioane de euro pentru transferuri valoroase. Patronul echipei nu vrea să „se facă de râs”.
Flaviu Popa
04.08.2026 | 18:15
Gigi Becali a anuntat cum va arata noua strategie de transferuri a FCSB Ma fac de rasul lumii Gata Bag 10 milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali schimbă strategia la FCSB și bagă 10 milioane de euro
ADVERTISEMENT

Ultimele luni nu au fost prea bune pentru Gigi Becali, în condițiile în care echipa sa a jucat în play-out și a fost eliminată rușinos din Europa de Auda din Letonia. În aceste condiții, Gigi Becali le promite fanilor că atâta timp cât el va mai fi la echipă nu vor mai exista astfel de episoade jenante.

Gigi Becali anunță că scoate din buzunare 10 milioane de euro pentru transferuri de calitate la FCSB

„Ca să ieși din Europa se poate. Că am jucat în play-out e rușinos, inadmisibil, aia nu se va mai întâmpla niciodată. Am zis și am spus ce gândesc, eu vă spun gândurile, să le interpretați așa cum sunt: gânduri. Mă gândesc că e posibil să fiu demodat. E posibil, nu știu. E posibil să fiu demodat.

ADVERTISEMENT

Acum e tineretul ăsta care el, tineretul, știe să lucreze, să facă să dreagă, tehnologie. Inteligență artificială, socializări. Poate pentru mine, care eu nu știu astea și nici nu vreau să le practic, până la moarte, poate sunt demodat de fotbalul modern.

Că dacă de exemplu există în România ceva să cumpăr, dar nici în România nu ai ce să iei. Până acuma luam, dar ce să iei? Dacă n-am, nu dau vina pe nimeni, numai că m-am gândit, Liga a 2-a franceză, ei, pe ăia în Franța dacă ar fi bun ăla din Liga 1 nu-l ia?”, a explicat Becali.

ADVERTISEMENT
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului...
Digi24.ro
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia

Gigi Becali nu mai acceptă să aducă jucători din ligile secunde, indiferent de ce țară e vorba

Așadar, o schimbare totală de strategie la FCSB, care va mai transfera doar jucători valoroși, din primele ligi din Europa. „Eu să spun ceva, asta a fost ultima dată. Nu voi mai lua din Liga a 2-a niciodată. A, dacă este unul foarte bun și dau bani pe el, cum e Boutoutaou ăsta, e fotbalist. Dar din Liga a 2-a nu mai iau. Eu iau din Liga 1.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!

Eu tot timpul în fotbal am dat ora exactă. Mi-am dat seama că nu se poate altfel. Stau două-trei meciuri, văd care e situația, că mai avem încă timp de transferuri. Dacă nu, sunt obligat. Nu am ce face, mă fac de râs. Ce vrei să fac, mă fac de râsul lumii? Ce vrei să fac? Mă fac de macao, cacao? Pe mine mă interesa să nu fie Craiova în Liga Campionilor, acum să facă ce vor”, a completat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB

Radu Constantea a anunțat în direct câte milioane de euro a luat U...
Fanatik
Radu Constantea a anunțat în direct câte milioane de euro a luat U Cluj pentru transferul lui Andrei Coubiș la Lincoln. Exclusiv
„Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”. Șumudică îl înțeapă pe Pancu pentru...
Fanatik
„Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”. Șumudică îl înțeapă pe Pancu pentru două declarații surprinzătoare. Exclusiv
Surpriză de proporții: pe cine scoate Gigi Becali din primul 11 la FCSB!...
Fanatik
Surpriză de proporții: pe cine scoate Gigi Becali din primul 11 la FCSB! Exclusiv
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă...
iamsport.ro
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă ofertă din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!