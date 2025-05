Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB după ce va câștiga titlul matematic. „Nu vreau să se supere finul Mirel, nici tati Varga”

, a dezvăluit ce vor face roș-albaștrii, după ce vor câștiga matematic titlul în Superliga României. După succesul din derby-ul cu Dinamo (3-1), doar un scenariu foarte puțin probabil poate face ca echipa lui Becali să nu își apare campionatul cucerit anul trecut.

Gigi Becali a arătat planurile FCSB după ce va câștiga titlul matematic

FCSB trebuie să piardă în ultimele trei etape, iar CFR Cluj să obțină victorii pe bandă rulantă (inclusiv în meciul direct din finalul play-off-ului). Roș-albaștrii pot deveni campioni matematic, dacă CFR Cluj nu se impune pe terenul Universității Craiova sâmbătă, pe 10 mai, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

În acest scenariu, FCSB va juca în ultimele trei partide din Superligă doar pentru a-și apăra onoarea. Meciurile respective sunt în deplasare cu „U” Cluj (11 mai, 20:30), acasă cu Universitatea Craiova și pe terenul celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali a promis că gruparea pe care o patronează va juca în fiecare confruntare cu cel mai bun prim 11. Becali nu vrea să fie nedrept față de finul său, Mirel Rădoi, și nici față de Marius Șumudică, Dan Șucu sau Nelu Varga.

ADVERTISEMENT

„Dreptatea trebuie să fie dreptate și trebuie să se facă! Și eu fac dreptate! Nu sunt eu Dumnezeu, dar dreptatea o fac în dreptul meu. Cum să îmi arate mie obrazul finul Mirel: ’băi, cu ’U’ Cluj ai băgat echipa a doua’.

Sau să îmi arate Șumudică. De ce să îmi arate Șumudică? Sau chiar Dan Șucu. ’Băi, ești prieten cu mine, ce ți-am făcut, mă dușmănești’ poate să zică. Că asta e dușmănie să faci așa ceva. Sau de exemplu, ăsta, Neluțu Varga o să îmi zică: ’Băi, tati, că el așa îmi zice. Ce faci, tati? Ți-am făcut ceva? Pentru ce faci așa ceva?’. Nu vreau să se supere finul Mirel, nici tati Varga.

ADVERTISEMENT

Becali: „Eu sunt acum numărul 1 în fotbal. Eu sunt FCSB”

Dacă vrei să stai în viață cu capul sus, trebuie să îndeplinești dreptatea, când e în dreptul tău. Și eu țin capul sus! Că eu am îndeplinit dreptatea când a fost în dreptul meu. Eu am ținut cont de ea, am respectat-o. Și dreptatea este că dacă am jucat cu Rapidul cu prima echipă, trebuie să joc așa și cu contracandidatele lor. Vom juca toate meciurile așa cum trebuie, ca să fie dreptatea? De ce?

ADVERTISEMENT

Eu sunt acum numărul 1 în fotbal. Eu sunt FCSB. Eu dau semnalul în fotbal. Și eu trebuie să îl dau ca la anul când altul este în locul meu să îndeplinească dreptatea. Că așa îndeplinim dreptatea, prin exemplu. Ne dăm exemplu unul pe celălalt.

Dacă eu bag acum echipa a doua, pe urmă ce o să facă altul? Și tot așa o ținem în răutăți și măgării. Hai să facem dreptate! (n.r.- despre Marius Șumudică) Vezi cum a făcut Dumnezeu: ’Arbitrezi tu play-off-ul? Ți-l arbitrează Becali și pe tine te arbitrează, Șumudică’ (n.r.- râde)”, a declarat Gigi Becali, la conferința din fața palatului său, după .