Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB la Petrolul. Un singur semn de întrebare la primul 11. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit cum va juca FCSB cu Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 25 din SuperLiga. Roș-albaștrii vor face deplasarea joi, 6 februarie, iar duelul este programat de la ora 20:30.

Gigi Becali a anunțat cum va juca FCSB la Petrolul. Un singur semn de întrebare la primul 11

. Duelul cu „găzarii” este extrem de important, pentru că roș-albaștrii vor să țină contactul cu primele locuri, de care se află la doar 2 lungimi distanță.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat cum va arăta primul „11” al FCSB-ului în duelul cu Petrolul Ploiești din etapa 25. Patronul roș-albaștrilor are un singur semn de întrebare, pe postul de fundaș dreapta, pentru că staff-ul vrea să îl odihnească pe Valentin Crețu. Cât despre meci, latifundiarul din Pipera consideră că va fi unul facil.

„Având în vedere că ei joacă pentru play-off, duelul cu Petrolul este un meci foarte, foarte, foarte ușor. E o echipă foarte bună, dar este un meci foarte, foarte, foarte ușor.

Vom juca pe faza de atac în stânga cu David Miculescu, Bîrligea atacant, iar în dreapta va fi Băluță. La mijloc vor fi Șut, Cisotti și Edjouma. Fundașii o să îi vedem, o să fie sigur Radunovic în stânga, Dawa și Popescu în centru, dar în dreapta nu l-am juca pe Crețu, pentru că am zis să-l odihnim un meci, pentru că a alergat mult.

În dreapta nu știm deocamdată cu cine jucăm. (n.r – Andrei Vochin: ‘Nu aveți jucător under 21’) Credeam că nu vă prindeți că trebuie să jucăm cu un under, dar Andrei Vochin s-a prins și și-a dat seama că vom băga și un under, dar nu vă spun încă cine”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Valentin Crețu, „Gladiatorul Anului 2024”

Valentin Crețu (36 ani) este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din campionatul intern. În ciuda vârstei înaintate, fundașul dreapta al roș-albaștrilor demonstrează de la meci la meci că este „precum vinul” și evoluțiile sale sunt din ce în ce mai bune.

, pentru prestațiile sale eroice din meciurile FCSB-ului disputate în toate competițiile.

Valentin Crețu a adunat 35 de meciuri în actualul sezon, în care a reușit să livreze două pase decisive și să marcheze un gol. Fundașul dreapta a fost aproape nelipsit din primul „11” al FCSB-ului din stagiunea în curs.

