Gigi Becali a anunțat cuplul de fundași centrali de la FCSB pentru 2026: „Nu ne facem probleme”

FCSB a avut mari probleme în centrul defensivei în prima parte a sezonului. Atât Joyskim Dawa, cât și Mihai Popescu au fost afectați de accidentări grave, iar în unele momente gruparea „roș-albastră” avea doar un singur fundaș central apt, pe Siyabonga Ngezana. Gigi Becali a anunțat cuplul de fundași centrali pentru primele meciuri din 2026.

Pe ce fundași centrali se va baza FCSB în 2026. Anunțul lui Gigi Becali

Patronul campioanei a dezvăluit că noul transfer Andre Duarte va evolua în centrul defensivei alături de Siyabonga Ngezana, care va reveni după ce a jucat la Cupa Africii alături de naționala Africii de Sud. În curând ar putea reveni și ceilalți doi apărători centrali, Joyskim Dawa și Mihai Popescu.

„Dawa deja o să-l vedeți. Avem fundași centrali, dacă vine și Popescu nu ne mai facem probleme. L-am luat și pe Duarte. Probabil va juca Duarte cu Ngezana, două turnuri de 1.92 m”, a afirmat Gigi Becali, conform .

. Aproape de revenire este și .

Ce a declarat Andre Duarte în primul interviu după sosirea la FCSB

Așadar, , va fi titular încă de la primele meciuri la FCSB. „FCSB este un club mare, cred că toată lumea ştie. Încă dinainte să joc aici ştiam de echipa asta. Auzi de această echipă încă dinainte de a juca aici.

Vreau să câştig. Este normal când vii la un astfel de club. Este un club care se luptă pentru obiective importante şi vreau să ajut echipa să câştige”, a declarat portughezul în cadrul unui interviu oferit în Antalya. .