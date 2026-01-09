Sport

Gigi Becali a anunțat cuplul de fundași centrali de la FCSB pentru 2026: „Nu ne facem probleme”

Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vor evolua în centrul defensivei la FCSB. Pe cine se va baza campioana în primele meciuri din 2026.
Bogdan Mariș
09.01.2026 | 12:45
Gigi Becali a anuntat cuplul de fundasi centrali de la FCSB pentru 2026 Nu ne facem probleme
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a dezvăluit pe ce cuplu de fundași centrali se va baza FCSB în primele meciuri din 2026. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB a avut mari probleme în centrul defensivei în prima parte a sezonului. Atât Joyskim Dawa, cât și Mihai Popescu au fost afectați de accidentări grave, iar în unele momente gruparea „roș-albastră” avea doar un singur fundaș central apt, pe Siyabonga Ngezana. Gigi Becali a anunțat cuplul de fundași centrali pentru primele meciuri din 2026.

Pe ce fundași centrali se va baza FCSB în 2026. Anunțul lui Gigi Becali

Patronul campioanei a dezvăluit că noul transfer Andre Duarte va evolua în centrul defensivei alături de Siyabonga Ngezana, care va reveni după ce a jucat la Cupa Africii alături de naționala Africii de Sud. În curând ar putea reveni și ceilalți doi apărători centrali, Joyskim Dawa și Mihai Popescu.

ADVERTISEMENT

„Dawa deja o să-l vedeți. Avem fundași centrali, dacă vine și Popescu nu ne mai facem probleme. L-am luat și pe Duarte. Probabil va juca Duarte cu Ngezana, două turnuri de 1.92 m”, a afirmat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Mihai Popescu și-a revenit într-un timp record după accidentarea suferită la echipa națională și se antrenează alături de coechipieri în Antalya. Aproape de revenire este și Joyskim Dawa, care a vorbit într-un interviu acordat în Turcia despre perioada cumplită prin care a trecut.

ADVERTISEMENT
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
Digi24.ro
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu

Ce a declarat Andre Duarte în primul interviu după sosirea la FCSB

Așadar, Andre Duarte, care a sosit la echipă în decembrie din postura de jucător liber, va fi titular încă de la primele meciuri la FCSB. „FCSB este un club mare, cred că toată lumea ştie. Încă dinainte să joc aici ştiam de echipa asta. Auzi de această echipă încă dinainte de a juca aici.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia

Vreau să câştig. Este normal când vii la un astfel de club. Este un club care se luptă pentru obiective importante şi vreau să ajut echipa să câştige”, a declarat portughezul în cadrul unui interviu oferit în Antalya. Duarte a vorbit și despre scandalul în care este implicat cu fostul club, Ujpest.

2,15 este cota Betano pentru „2 solist” la FC Argeș - FCSB
Dan Șucu, luat la țintă în Italia din cauza lui Stanciu: „Un dezastru!”
Fanatik
Dan Șucu, luat la țintă în Italia din cauza lui Stanciu: „Un dezastru!”
După dramatismul cu Milan, Genoa lui Șucu face un transfer de top: îl...
Fanatik
După dramatismul cu Milan, Genoa lui Șucu face un transfer de top: îl ia pe colegul lui Cristiano Ronaldo!
Manchester City a dat lovitura! Starul de 75 de milioane de euro a...
Fanatik
Manchester City a dat lovitura! Starul de 75 de milioane de euro a fost prezentat oficial. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Igor Surkis îi dă lui Zeljko Kopic o veste bună și una rea
iamsport.ro
Igor Surkis îi dă lui Zeljko Kopic o veste bună și una rea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!