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Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv

Gigi Becali a vorbit la "Fanatik Superliga" despre votul pentru noul Executiv și despre motivele pentru care consideră important ca România să aibă cât mai repede un guvern stabil.
Daniel Spătaru
29.09.2026 | 15:54
Gigi Becali a anuntat daca va vota Guvernul Siegfried Muresan Cine sunt cioflingarii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a dezvăluit la "Fanatik Superliga" care este condiţia să voteze guvernul Siegfried Mureşan Foto: colaj Fanatik
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Votul pentru Guvernul Siegfried Mureşan va fi dat miercuri începând cu ora 13.00, dar aritmetica parlamentară arată că mai sunt necesare câteva zeci de voturi pentru ca acest cabinet să obţină girul Parlamentului. Fiecare vot contează, iar negocierile se vor duce până în ultima clipă, deşi partide precum PSD, AUR sau reprezentanţii minorităţilor au anunţat că nu vor susţine această formulă de Executiv.

Cum pierd afaceriştii bani din cauza instabilităţii politice

O bătălie importantă se duce pe voturile parlamentarilor neafiliaţi, iar unul dintre aceştia este Gigi Becali. Patronul FCSB a declarat la „Fanatik Superliga” că în primul rând îşi doreşte ca ţara să aibă un guvern stabil şi a explicat raţiunile de ordin personal pentru care vrea asta.

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În primul rând, instabilitatea politică îi afectează afacerile. „Pe mine mă interesează să fie guvern. Eu am semnat un contract de 24 de milioane cu un fond de investiţii din Anglia. Am semnat contractul ca până pe data de 15 ei să bage banii. Dar ei pot renunţa până pe 15.

Adică oamenii au spus aşa: dom’le, uite care-i treaba. Dacă nu aveţi guvern, s-ar putea să nu mai luăm terenul. Îţi dai seama câţi sunt ca mine şi câţi bani pierdem din cauza unor nemernici şi ordinari de politicieni de doi lei?”, a spus Gigi Becali.

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Condiţia ca Gigi Becali să voteze guvernul Siegfried Mureşan

În privinţa votului propriu-zis, acesta nu s-a decis încă dacă i-l va da cabinetului Siegfried Mureşan. „Acum, eu o să văd. N-are rost să-l votez dacă nu-l votează PSD. Eu vorbesc cu Grindeanu şi dacă ei votează, votez şi eu. Dacă nu votează PSD-ul, nu votez nici eu”, a dezvăluit Becali, la „Fanatik Superliga”.

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Acesta a explicat şi de ce alege să-şi coordoneze votul cu cel al social-democraţilor: „Eu am ajuns la o concluzie. Deşi am criticat PSD-ul ani şi ani, am ajuns la concluzia că singurul partid patriotic aşa, naţionalist, e PSD-ul. În rest, numai nişte bagabonţi s-au aciuiat pe-acolo. Pe interese, pe la PNL… Numai bagabonţi”.

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Rugat să nu mai jignească, Gigi Becali a schimbat doar termenul cu care i-a criticat pe politicienii oportunişti, care pun interesele personale şi de partid mai presus decât interesele ţării. „Trepăduşi este prea puţin. Sunt cioflingari. Pentru că eu pot să spun, eu fiind deputat la mine e declaraţie politică. Nu sunt condamnabil pentru declaraţii politice”, a mai spus el.

Gigi Becali: „Nu interesează pe nimeni de România”

„Trebuie să avem un guvern, doar atât. Atât trebuie să avem ca să putem să mergem şi noi, ca să luăm şi banii ăia, să nu fim în junk. Atâta trebuie, un guvern!

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Chiar nu poate să voteze un guvern? Îţi dai seama că pe oamenii ăştia nu-i interesează decât interesele lor, ale partidului lor? Stai că creştem, nu creştem în sondaje, că noi suntem omorâţi politic dacă facem, dacă dregem. Nu interesează pe nimeni de România”, a completat patronul FCSB.

Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt "cioflingarii"? Exclusiv

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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