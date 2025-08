Gigi Becali a anunțat de ce nu va mai juca FCSB cu doi atacanți și doi închizători. Șumi i-a dat dreptate în direct! Exclusiv

FCSB a fost eliminată rușinos din turul doi UEFA Champions League de către Shkendija. După primele 45 de minute, când scorul era 1-1, roș-albaștrii au folosit doi atacanți, însă fără succes, rezultatul fiind în favoarea echipei din Macedonia de Nord. Gigi Becali nu a fost mulțumit de formația din actul secund și astfel că a anunțat cum va arăta FCSB în meciurile viitoare.

Gigi Becali a anunțat de ce nu va mai juca FCSB cu doi atacanți și doi închizători

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că nu a fost mulțumit de cum a arătat . Patronul roș-albaștrilor a anunțat că echipa nu se va mai baza pe formația cu doi închizători decât sau Olaru, cei doi putând desface defensivele adverse.

Marius Șumudică a intervenit și i-a oferit credit lui Gigi Becali. Fostul antrenor de la Rapid e de părere că, în cazul în care noua strategie va fi respectată, FCSB nu va avea rival în actualul sezon.

Gigi Becali a pornit discuția: „(n.r. – Ce se întâmplă cu echipa?) Jucătorii au spus, și am mers pe mâna lor, că ei vor să joace din 3 în 3 zile, ca anul trecut, pentru că atunci au avut ritm. Am fost de acord cu ei și le-am spus că toată echipa va juca cu Dinamo. Ei au zis că nu avut ritm.

Încă ceva, dacă nu ai un liant, cum sunt Olaru și Tănase, unul dintre ei trebuia să fie în teren. În prima repriză a mai mers jocul cu George Popescu. El mai lega, doar că e prea slăbuț deocamdată. Când l-am băgat pe Alibec nu a mai mers nimic, nu are ritm de joc și nu poate la ora asta.

„Nu o să mai jucăm cu doi închizători”

El nu are ritm, o să vedem. Eu cred că are ambiție și cred că va face. (n.r. – De ce spuneți că o să vedeți?) El are gabaritul acela și trebuie să-și revină, să revină ritmul. Nu cred că trebuie să slăbească, nu cred. Trebuie să-și revină la ritmul și viteza de joc. Nu era deloc în meci,

(n.r. – Merge echipa cu doi atacanți în același timp?) Nu, nu merge! Eu i-am spus și lui MM ‘dacă noi jucăm cu doi închizători, jucăm doar dacă avem un atacant precum Tănase, un număr 10. Dacă nu avem un număr 10, jucăm cu un închizător și cu doi interi’”.

Marius Șumudică a intervenit: „În sfârșit, de trei emisiuni spun lucrul acesta! Bravo, domnule Becali! Aceasta este cea mai bună variantă, în momentul în care jucați cu un singur închizător, pentru că toți închizătorii sunt identici la dumneavoastră, și cu doi interi, gen Cisotti sau Olaru, nu vă mai stă nimeni în față!”.

Gigi Becali a conchis: „Asta e concluzia! Dacă nu avem număr 10, nu mai jucăm cu doi închizători! Jucăm cu un închizător și cu doi interi! Să fie Cisotti cu Șut sau cu altcineva. Nu o să fie doi număr 6. Poate fi un număr 8 cu un număr 6. Asta e concluzia, că nu am ce să fac! La fotbal, când joci cu echipe mici, dacă nu ai oameni care să fie buni 1 contra 1, e greu să spargi defensiva. Dacă nu, trebuie să ai jucători de pase scurte, puternici”.