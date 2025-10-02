Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face în FCSB – Young Boys: „Oricât de bun ar fi îl scot la pauză”

, iar omul de afaceri nu a ezitat și a dezvăluit că știe și ce schimbări urmează să facă echipa roș-albastră.

Ce schimbări face Gigi Becali la meciul FCSB – Young Boys

și mizează pe jucători care au evoluat mai puțin. Pe banca de rezerve se regăsesc Cisotti, Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru, dar și transferul verii, Dennis Politic, cel care a evoluat extrem de puțin de la transferul său. Fostul fotbalist de Dinamo urmează să evolueze în repriza secundă, la fel precum Adrian Șut sau Daniel Bîrligea, care de asemenea vor aduce forțe noi de pe bancă.

„Păi urmează meciul, ne interesează Edjouma — asta e problema noastră acum. Chiar nu am chef să vorbesc acum, înainte de meci. (n.r. Cu Politic ce este?) Politic va intra şi el diseară, o să vedeți. (n.r. În seara asta nu vor juca Şut, Radunovic, Olaru, Bîrligea, Cisotti.) Toţi cinci vor intra. Patru jucători vor intra mai devreme, iar în minutul 70 va intra Şut.

Toţi cei din faţă — acei patru, adică cei trei plus atacantul — vor fi schimbaţi. O să joace toţi cam o repriză, sau depinde: dacă joacă foarte bine Alibec sau Thiam, îi mai ţin. Miculescu nu contează, oricât de bun ar fi, îl schimb la pauză, joacă Cisotti. Politic intră în locul lui Thiam, Cisotti în locul lui Miculescu, iar Tănase sau Olaru în locul lui George Popescu”, a spus Gigi Becali la

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Oct. Popescu, Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea, Zima – Şut, Bîrligea, Fl. Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic. Antrenor: Elias Charalambous.

Se anunță o atmosferă deosebită pe Arena Națională, la FCSB – Young Boys

Interesul pentru acest meci este unul uriaș, iar organizatorii estimează că în tribune vor fi prezenți aproximativ 30.000 de suporteri, ceea ce ar transforma partida într-una dintre cele mai urmărite ale sezonului pentru FCSB pe teren propriu. Atmosfera promite să fie una de zile mari, iar presiunea tribunelor ar putea juca un rol decisiv în duelul cu elvețienii. Pentru FCSB, un succes în fața lui Young Boys ar însemna un pas important în îndeplinirea obiectivului de a se califica mai departe.

În prima rundă, campioana României s-a impus, 1-0, în Olanda cu Go Ahead Eagles, și a reușit pentru al doilea sezon la rând să înceapă cu dreptul. De cealaltă parte, Young Boys a fost învinsă acasă, fără drept de apel, de cei de la Panathinaikos, 4-1, și acum speră să spele imaginea lăsată. De altfel, elvețienii, prin căpitanul lor, Benito, au vorbit despre dorința pe care o au de a fi o echipă mai pragmatică și mai cinică în actualul sezon.