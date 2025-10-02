Sport

Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face în FCSB – Young Boys: „Oricât de bun ar fi îl scot la pauză”

Gigi Becali a anunțat echipa de start, ca de obicei, cu multe zile înainte de începutul confruntării cu Young Boys. Ce schimbări vor face roș-albaștrii la pauza partidei.
FANATIK
02.10.2025 | 19:11
Gigi Becali a anuntat deja ce schimbari face in FCSB Young Boys Oricat de bun ar fi il scot la pauza
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a anunțat deja ce schimbări face FCSB pentru meciul cu Young Boys

Gigi Becali s-a decis în privința primului 11, iar omul de afaceri nu a ezitat și a dezvăluit că știe și ce schimbări urmează să facă echipa roș-albastră.

ADVERTISEMENT

Ce schimbări face Gigi Becali la meciul FCSB – Young Boys

Latifundiarul din Pipera a hotărât să odihnească o bună parte dintre titulari pentru meciul cu Young Boys și mizează pe jucători care au evoluat mai puțin. Pe banca de rezerve se regăsesc Cisotti, Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru, dar și transferul verii, Dennis Politic, cel care a evoluat extrem de puțin de la transferul său. Fostul fotbalist de Dinamo urmează să evolueze în repriza secundă, la fel precum Adrian Șut sau Daniel Bîrligea, care de asemenea vor aduce forțe noi de pe bancă.

„Păi urmează meciul, ne interesează Edjouma — asta e problema noastră acum. Chiar nu am chef să vorbesc acum, înainte de meci. (n.r. Cu Politic ce este?) Politic va intra şi el diseară, o să vedeți. (n.r. În seara asta nu vor juca Şut, Radunovic, Olaru, Bîrligea, Cisotti.) Toţi cinci vor intra. Patru jucători vor intra mai devreme, iar în minutul 70 va intra Şut.

ADVERTISEMENT

Toţi cei din faţă — acei patru, adică cei trei plus atacantul — vor fi schimbaţi. O să joace toţi cam o repriză, sau depinde: dacă joacă foarte bine Alibec sau Thiam, îi mai ţin. Miculescu nu contează, oricât de bun ar fi, îl schimb la pauză, joacă Cisotti. Politic intră în locul lui Thiam, Cisotti în locul lui Miculescu, iar Tănase sau Olaru în locul lui George Popescu”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Oct. Popescu, Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea, Zima – Şut, Bîrligea, Fl. Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic. Antrenor: Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Se anunță o atmosferă deosebită pe Arena Națională, la FCSB – Young Boys

Interesul pentru acest meci este unul uriaș, iar organizatorii estimează că în tribune vor fi prezenți aproximativ 30.000 de suporteri, ceea ce ar transforma partida într-una dintre cele mai urmărite ale sezonului pentru FCSB pe teren propriu. Atmosfera promite să fie una de zile mari, iar presiunea tribunelor ar putea juca un rol decisiv în duelul cu elvețienii. Pentru FCSB, un succes în fața lui Young Boys ar însemna un pas important în îndeplinirea obiectivului de a se califica mai departe.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

În prima rundă, campioana României s-a impus, 1-0, în Olanda cu Go Ahead Eagles, și a reușit pentru al doilea sezon la rând să înceapă cu dreptul. De cealaltă parte, Young Boys a fost învinsă acasă, fără drept de apel, de cei de la Panathinaikos, 4-1, și acum speră să spele imaginea lăsată. De altfel, elvețienii, prin căpitanul lor, Benito, au vorbit despre dorința pe care o au de a fi o echipă mai pragmatică și mai cinică în actualul sezon.

Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB – Young Boys! Scandal...
Fanatik
Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB – Young Boys! Scandal de proporții la intrarea pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat. Video
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut...
Fanatik
Rakow – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 1. Debut pentru olteni în faza principală
Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în primele...
Fanatik
Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în primele meciuri ale zilei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!