Sport

Gigi Becali a anunțat deja prima lovitură din vară la FCSB: „Bun de tot”

Un nou transfer la FCSB! Gigi Becali a intrat în direct și a făcut anunțul așteptat de suporteri. „Am găsit unul bun de tot”. Când se va concretiza mutarea.
Alex Bodnariu
13.01.2026 | 22:00
Gigi Becali a anuntat deja prima lovitura din vara la FCSB Bun de tot
ULTIMA ORĂ
Mai face FCSB un transfer!? Anunțul lui Gigi Becali
ADVERTISEMENT

FCSB nu a mutat spectaculos în această iarnă pe piața transferurilor. Roș-albaștrii l-au adus pe fundașul Andre Duarte și s-au înțeles și cu mijlocașul Ofri Arad, care urmează să facă vizita medicală. Gigi Becali a declarat însă că pregătește o mutare interesantă pentru sezonul următor.

Mai face FCSB un transfer!? Anunțul lui Gigi Becali

Roș-albaștrii au pierdut un jucător extrem de important din lot. Adrian Șut a fost vândut la Al Ain, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă în locul său va veni Ofri Arad, așa cum Gigi Becali a dezvăluit. Părțile au ajuns la un acord.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă FCSB va mai face vreun transfer până când fereastra de mercato se va închide. Patronul clubului a precizat că a avut mai multe variante, însă este de părere că lotul este destul de puternic și nu are rost să aducă fotbaliști care să nu prindă minute.

Gigi Becali a găsit un jucător pentru FCSB. Mutarea se face abia la vară!

Totuși, Gigi Becali se gândește și la sezonul viitor. Omul de afaceri a precizat că a găsit un jucător extrem de valoros cu care negociază, însă nu va semna acum, în iarnă, ci abia la vară. Latifundiarul din Pipera nu a dat vreun nume, însă a precizat că nu este vorba despre Kennedy Boateng, stoperul de la Dinamo.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

„O închid, pentru că nu mai găsesc jucători. Am încercat să iau 4-5 jucători, dar nu îi mai găsești. Am găsit unul bun de tot, nu vi-l spun, dar nu vrea acum, vrea în vară. Nu e (n.r. Boateng). Nu mai vreau să spun nimic. Nu am spus așa ceva. Am spus așa ceva? Dar nu vreau să dau răspuns. Lasă, ca să îi țin puțin pe jar (n.r. pe cei de la Dinamo). Să stea și ei puțin pe jar, da?”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul

Primul meci oficial al celor de la FCSB din anul 2026 va fi împotriva celor de la FC Argeș. Programul campioanei României în luna ianuarie este unul extrem de aglomerat, cu partide din 3 în 3 zile. Rămâne de văzut cum va reuși Elias Charalambous să gestioneze lotul.

Al Okhdood – Al Kholood 1-0. Etapă excelentă pentru Marius Șumudică în Arabia...
Fanatik
Al Okhdood – Al Kholood 1-0. Etapă excelentă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Cum arată clasamentul
Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv
Fanatik
Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv
Scandal la Rapid din cauza lui Dan Șucu! Ultrașii au luat foc după...
Fanatik
Scandal la Rapid din cauza lui Dan Șucu! Ultrașii au luat foc după imaginile apărute
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Klaus Iohannis, complice într-un caz de trucare de meciuri în fotbalul românesc: 'Aveam...
iamsport.ro
Klaus Iohannis, complice într-un caz de trucare de meciuri în fotbalul românesc: 'Aveam mărturiile antrenorilor și jucătorilor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!