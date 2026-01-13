Gigi Becali a anunțat deja prima lovitură din vară la FCSB: „Bun de tot”

ADVERTISEMENT

FCSB nu a mutat spectaculos în această iarnă pe piața transferurilor. Roș-albaștrii l-au adus pe fundașul Andre Duarte și s-au înțeles și cu mijlocașul Ofri Arad, care urmează să facă vizita medicală. Gigi Becali a declarat însă că pregătește o mutare interesantă pentru sezonul următor.

Mai face FCSB un transfer!? Anunțul lui Gigi Becali

Roș-albaștrii au pierdut un jucător extrem de important din lot. Adrian Șut a fost vândut la Al Ain, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă în locul său . Părțile au ajuns la un acord.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă FCSB va mai face vreun transfer până când . Patronul clubului a precizat că a avut mai multe variante, însă este de părere că lotul este destul de puternic și nu are rost să aducă fotbaliști care să nu prindă minute.

Gigi Becali a găsit un jucător pentru FCSB. Mutarea se face abia la vară!

Totuși, Gigi Becali se gândește și la sezonul viitor. Omul de afaceri a precizat că a găsit un jucător extrem de valoros cu care negociază, însă nu va semna acum, în iarnă, ci abia la vară. Latifundiarul din Pipera nu a dat vreun nume, însă a precizat că nu este vorba despre Kennedy Boateng, stoperul de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

„O închid, pentru că nu mai găsesc jucători. Am încercat să iau 4-5 jucători, dar nu îi mai găsești. Am găsit unul bun de tot, nu vi-l spun, dar nu vrea acum, vrea în vară. Nu e (n.r. Boateng). Nu mai vreau să spun nimic. Nu am spus așa ceva. Am spus așa ceva? Dar nu vreau să dau răspuns. Lasă, ca să îi țin puțin pe jar (n.r. pe cei de la Dinamo). Să stea și ei puțin pe jar, da?”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, la

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial al celor de la FCSB din anul 2026 va fi împotriva celor de la FC Argeș. Programul campioanei României în luna ianuarie este unul extrem de aglomerat, cu partide din 3 în 3 zile. Rămâne de văzut cum va reuși Elias Charalambous să gestioneze lotul.