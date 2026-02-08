Sport

Gigi Becali a anunțat două transferuri pentru FCSB după victoria cu Oțelul: „I-am spus lui MM”

Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vrea să aducă la FCSB înainte de finalul perioadei de mercato ce va fi luni, 9 februarie, la miezul nopții, chiar la finalul victoriei cu Oțelul Galați, 4-1.
Mihai Alecu
08.02.2026 | 22:37
Gigi Becali a anuntat doua transferuri pentru FCSB dupa victoria cu Otelul Iam spus lui MM
ULTIMA ORĂ
Ce transferuri face FCSB după victoria cu Oțelul
ADVERTISEMENT

Omul de afaceri e gata să întărească din nou echipa, mai ales că acum, după victoria cu Oțelul Galați, e din ce în ce mai sigur de calificarea în play-off.

Ce transferuri vrea să facă FCSB după victoria cu Oțelul Galați

Gigi Becali spune că mâine, înainte de finalul perioadei de mercato, la FCSB vor sosi un atacant și un fundaș central, asta în contextul unor probleme de sănătate pe care le are Ngezana. Patronul de la trupa bucureșteană chiar a dezvăluit că i-a trasat această sarcină lui Mihai Stoica de a găsi întăriri pentru defensivă.

ADVERTISEMENT

„Mâine o să luăm un atacant, i-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. I-am mai dat o misiune pentru un jucător, să vedem dacă poate să o rezolve. Am pus eu ochii pe el demult. Acum a fost și el de acord că acum așa e cum am zis eu.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Când va juca Ofri Arad pentru FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

Unul dintre fotbaliștii aduși la FCSB în această iarnă, mijlocașul central defensiv Ofri Arad ar putea să debuteze în curând pentru campioana României. Gigi Becali a dezvăluit ce probleme are jucătorul și de ce acesta nu poate să fie pe teren mai repede, chiar dacă este sută la sută din punct de vedere fizic.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

„La Ofri Arad mai durează cred că vreo 2 săptămâni. Din punct de vedere fizic e perfect, dar din cauza accidentării acum echilibrează mușchii. Așa cum era la Politic. Și de asta mai are nevoie. El poate să joace dar e pericol de accidentare”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
Gigi Becali, euforic după Oțelul – FCSB 1-4: ”Nu ne poate bate nimeni!”....
Fanatik
Gigi Becali, euforic după Oțelul – FCSB 1-4: ”Nu ne poate bate nimeni!”. Cum l-a revitalizat pe Bîrligea: ”Să-i spune părintele, nevasta că nu e în regulă”
Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U...
Fanatik
Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Cordea și Bergodi, suspendați un an!”
Florin Tănase, încântat și el de prestația sa din Oțelul Galați – FCSB...
Fanatik
Florin Tănase, încântat și el de prestația sa din Oțelul Galați – FCSB 1-4: „Trei pase decisive și gol, meci perfect”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!