Gigi Becali a anunțat două transferuri pentru FCSB după victoria cu Oțelul: „I-am spus lui MM”

Omul de afaceri e gata să întărească din nou echipa, mai ales că acum, , e din ce în ce mai sigur de calificarea în play-off.

Ce transferuri vrea să facă FCSB după victoria cu Oțelul Galați

Gigi Becali spune că mâine, înainte de finalul perioadei de mercato, la FCSB vor sosi un atacant și un fundaș central, asta în contextul unor probleme de sănătate pe care le are Ngezana. Patronul de la trupa bucureșteană chiar a dezvăluit că i-a trasat această sarcină lui Mihai Stoica de a găsi întăriri pentru defensivă.

„Mâine o să luăm un atacant, i-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. I-am mai dat o misiune pentru un jucător, să vedem dacă poate să o rezolve. Am pus eu ochii pe el demult. Acum a fost și el de acord că acum așa e cum am zis eu.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Când va juca Ofri Arad pentru FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

în această iarnă, mijlocașul central defensiv Ofri Arad ar putea să debuteze în curând pentru campioana României. Gigi Becali a dezvăluit ce probleme are jucătorul și de ce acesta nu poate să fie pe teren mai repede, chiar dacă este sută la sută din punct de vedere fizic.

„La Ofri Arad mai durează cred că vreo 2 săptămâni. Din punct de vedere fizic e perfect, dar din cauza accidentării acum echilibrează mușchii. Așa cum era la Politic. Și de asta mai are nevoie. El poate să joace dar e pericol de accidentare”, a mai spus Gigi Becali.