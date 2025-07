Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului cu Inter d’Escaldes: „Aşa am avut noi valoare mereu!”

Știm echipa de start a celor de la FCSB pentru returul cu Inter Club de Escaldes. A dezvăluit-o chiar patronul Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, echipa de start pentru returul cu Inter Club de Escaldes. Gigi Becali: „A fost greu să marcăm gol”

Returul din Andorra va începe de la scorul de 3-1 pentru FCSB, rezultat înregistrat în manșa tur de la București. Campioana are nevoie de victorie pentru a se califica fără emoții în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, dar și pentru a spăla semieșecul din campionat.

„O să jucăm cu fundașii noștri. Am vrut să fac două echipe și mi-am dat seamă că mă înșel. Trebuie să formăm un prim 11 de bază, cu care să atacăm toate competițiile. Pe alocuri, când o să jucăm cu echipe mari, o să mai odihnim, dar 11-le trebuie să fie cu Ngezana, Popescu, Crețu și Radunovic. De ce?

Învăț și eu fotbalul. Lumea știe astea, eu le văd și le învăț. Nu am avut benzile. Nu am avut Crețu și Radunovic, a fost greu să marcăm gol, că nu urcau benzile. În centru vor juca Chiricheș și Șut. Noi nu vom mai schimba, să jucăm cu trei (n.r. – mijlocași).

Vom juca doar cu doi. Așa am avut noi valoare, cu doi închizători. Chiricheș, Șut. Pe urmă Cisotti, Olaru, Politic și în atac va juca Tănase.

(n.r. Horia Ivanovici: Cea mai bună echipă posibilă, nu?) Nu e cea mai bună posibilă. Pentru că am spus Politic stânga. Dacă juca, de exemplu, turul 3, nu mai joc cu Politic. Joc cu David Miculescu, care câștigă dueluri. Face faza defensivă, aleargă mult. Politic încă nu prea joacă mult. Miculescu este jucător de meciuri tari.

El (n.r. – Dennis Politic) cunoaște fotbal, are calități. Are forță, are viteză. Trebuie să mai lucreze puțin la plămâni. Stai să lucreze 6 luni cu noi la plămâni””, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Primul „11” al FCSB-ului din meciul cu Inter Club de Escaldes

Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Chiricheș, Șut – Cisotti, Olaru, Politic – Fl. Tănase