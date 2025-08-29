Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunţat echipa de start în CFR Cluj – FCSB! Darius Olaru iese din primul 11: “Oricum e groasă!”

Etapa a 8-a din SuperLiga aduce derby-ul CFR Cluj - FCSB. Gigi Becali a anunțat primul „11” al campioanei României la FANATIK SUPERLIGA.
Mihai Dragomir
29.08.2025 | 14:18
Gigi Becali a anuntat echipa de start in CFR Cluj FCSB Darius Olaru iese din primul 11 Oricum e groasa
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunțat primul „11” al FCSB-ului pentru meciul cu CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

După calificarea en-fanfare în faza principală din Europa League, FCSB va juca în campionat, în deplasare, contra lui CFR Cluj, echipa eliminată de Hacken din Conference League. Ce echipă trimite Gigi Becali pe teren la meciul din Gruia.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul din campionat cu CFR Cluj

Etapa a 8-a din SuperLiga are drept cap de afiș derby-ul CFR Cluj – FCSB, echipe cu situații dezastruoase în campionat. Ambele formații vor să se redreseze și să recupereze diferența de puncte față de echipele fruntașe, astfel că miza partidei este una deosebit de importantă pentru amândouă.

La o zi după triumful cu Aberdeen, Gigi Becali a intrat în direct și a vorbit despre meciul contra „feroviarilor”, programat duminică, 31 august, de la 21:30. Iată ce echipă trimite latifundiarul din Pipera din primul minut, pe teren, în deplasarea din Gruia.

„Dacă câștig meciul ăsta, mă duc ghiulea”

„O să jucăm cu două cerculețe și un cerc (n.r. – râde). Fără triunghi! Dacă câștig meciul ăsta, mă duc ghiulea. E groasă, dar dacă mai pierd și meciul ăsta e și mai groasă. O să fie doi închizători și cu Tănase, cerc. 

Olaru o să intre repriza a doua. Unul o repriză, celălalt o repriză. Exact aceeași echipă plus Cisotti și cu Toma, în locul lui Miculescu!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Vezi că ăsta e meciul cel mai important. Dacă, ferească Dumnezeu, pierzi meciul și bate Craiova la Botoșani, e groasă!”, a ținut și Marius Șumudică să îi transmită lui Gigi Becali.

Cum va arăta primul „11” de la FCSB în meciul de campionat cu CFR Cluj: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Toma, Cisotti, Tănase – Bîrligea.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
