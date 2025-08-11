Sport

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Drita – FCSB, din turul 3 Europa League

Gigi Becali s-a decis asupra echipei de start pentru returul cu Drita, imediat după eșecul suferit de campioana României cu Unirea Slobozia. Ce „11” a alcătuit patronul.
Daniel Işvanca
11.08.2025 | 08:45
Gigi Becali a anuntat echipa de start pentru Drita FCSB din turul 3 Europa League
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Drita - FCSB, din turul 3 Europa League FOTO: Colaj Fanatik

FCSB a pierdut disputa cu Unirea Slobozia, dar trebuie să treacă repede peste cel de-al treilea eșec la rând din SuperLiga României. Campioana en-titre va da piept cu Drita, în manșa a doua a turului trei preliminar din UEFA Europa League.

Darius Olaru revine în primul 11 la meciul cu Drita

FCSB a obținut un succes dramatic împotriva kosovarilor de la Drita, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Europa League. Campioana din SuperLiga a fost condusă cu 2-0, dar a revenit și s-a impus în prelungiri.

Patronul celor de la FCSB a alcăuit primul 11 pentru disputa retur de la Priștina, la puțin timp după eșecul suferit de gruparea roș-albastră contra celor de la Unirea Slobozia.

Gigi Becali a anunțat revenirea în echipa de start a căpitanului Darius Olaru, care a lipsit din cauza unei accidentări. El va juca în spatele lui Daniel Bîrligea alături de Cisotti și David Miculescu.

„Va juca Radunovic. Cum nu va fi apt, dacă e apt. La mijloca la juca Olaru, chiar dacă greșește pasele și le dă la adversar dă război, aleargă. M-am gândit în stâgna să jucăm cu George Popescu, dar e prea firav.

Mai bun e Cisotti. Lui Cisotti nu am ce să-i reproșez”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Echipa de start pe care se va baza Gigi Becali la Drita – FCSB

  • Târnovanu – Crețu – Ngezana, Popescu – Radunovic – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti, Bîrligea
