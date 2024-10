Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Gloria Buzău! Șapte schimbări în primul „11”: „Ăia din față o să fie toți înlocuiți”

Victoria obținută de FCSB cu 1-0 l-a făcut pe Gigi Becali să fie mai sigur ca niciodată că echipa sa poate câștiga campionatul, chiar dacă roș-albaștrii se află momentan doar pe locul 10 în Liga 1. Becali este convins că elevii lui Elias Charalambous pot învinge în meciul cu Gloria Buzău cu o echipă de start schimbată aproape integral față de duelul din etapa a doua din Europa League.

Gigi Becali promite schimbări masive în echipa de start la FCSB – Gloria Buzău

Finanțatorul cunoscut pentru implicarea sa în alcătuirea formulei de start și a efectuării schimbărilor la FCSB a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK.ro modificările în primul 11 pentru meciul din campionat de pe teren propriu contra Gloriei Buzău.

ADVERTISEMENT

Partida este programată să se desfășoare pe 6 octombrie de la ora 21:00. Becali a spus că, față de meciul cu PAOK, vor fi introduși de la început David Miculescu, Malcom Edjouma, Vlad Chiricheș, Ionuț Panțîru și Marius Ștefănescu. Patronul roș-albaștrilor a precizat și că există șanse ca Valentin Crețu să fie înlocuit cu Alexandru Pantea.

”Domnul Horia, eu de când am intrat în fotbal de 24 de ani, am zis eu vreodată că stai să vedem podiumul? Titlul direct am zis! Mai ales acum. Echipa va juca din anvergură, va juca din încredere.

ADVERTISEMENT

O să vezi ce schimbări o să facem în primul 11. Vor fi vreo 7 schimbări (n.r.- la meciul cu Gloria Buzău). În fața o să fie schimbai toți. David Miculescu n-a fost titular cu PAOK. Ștefănescu n-a fost, o să fie. Malcom Edjouma n-a fost, o să fie.

Ca fundaș dreapta nu știu de Crețu acum, s-ar putea să jucăm cu Pantea. N-a fost Chiricheș, o să fie. N-a fost Panțîru, deci o să fie. Nu putem să îi dăm o șansă lui Vlad, ce jucăm cu Divizia C? Jucăm cu Buzăul, echipa care a făcut ceva. A bătut Farul mi se pare, nu? (n.r.- a învins Farul cu 1-0) O să jucăm cu Chiricheș și cu Șut, că n-ai altceva.”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Emisiunea se desfășoară în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Ea poate pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Formula probabilă a celor a celor de la FCSB

Prin urmare, vă prezentăm cum ar putea să arate echipa de start la FCSB pentru meciul cu Gloria Buzău: Târnovanu – Crețu / Pantea, Șut, Chiricheș, Panțîru – Edjouma, Alhassan – Ștefănescu, Olaru, Miculescu – Popa.

În condițiile în care Mihai Lixandru este de așteptat ca Baba Alhassan să fie introdus în primul 11 contra Gloriei Buzău. De asemenea, Daniel Popa poate reveni titular. El a fost preferat în acest rol, în majoritatea meciurilor din campionat.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat, într-adevăr, că toți jucătorii ofensivi vor fi înlocuiți. Totuși, Darius Olaru a primit cartonașul roșu în minutul 56 al meciului cu PAOK. El va fi suspendat automat pentru deplasarea din Scoția contra lui Rangers și este cunoscut faptul că Olaru preferă chiar să joace din 3 în 3 zile. Situația din clasament a echipei ar putea reprezenta încă un argument pentru ca Gigi Becali să își dorească să își păstreze în teren căpitanul și împotriva Gloriei Buzău.

Echipa de start la FCSB pentru meciul cu Gloria Buzău