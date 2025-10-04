Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani plătește lunar pe salariile jucătorilor: „Așa suntem noi, românii”

Echipele din Superliga României s-au făcut de râs joi seara în cupele europene. Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a găsit însă explicații. Omul de afaceri e de părere că, în campionatul intern, salariile nu se pot compara cu cele oferite în străinătate.

FCSB și Universitatea Craiova, săptămână de coșmar în cupele europene

Gigi Becali a comparat situația bugetelor de la FCSB cu cea a formațiilor din prima ligă a Poloniei. Rakow a învins clar Universitatea Craiova, iar latifundiarul din Pipera spune că salariile acolo sunt și de șase ori mai mari ca în România.

Gigi Becali a dezvăluit bugetul de la FCSB. Ce salarii le oferă omul de afaceri fotbaliștilor săi

Mai mult, a dezvăluit care este salariul lui Adriano Amorim, vedeta celor de la Rakow, care, conform lui Gigi Becali, ar câștiga anual 700.000 de euro, mult mai mult față de banii oferiți jucătorilor din țara noastră.

„Îmi pare rău să vă spun, trebuie să accentuăm un lucru: despre ce e vorba la fotbal? Despre bani. Polonia are peste 30.000.000 (n.r. se referă la bugetele echipelor poloneze), ea își permite, oamenii de acolo, cluburile. Amorim (n.r. Adriano Amorim, jucător la Rakow) sigur are 70.000 de euro, ăla driblează când vrea el!

La noi știi cât este? Maximum 5.000.000! 300.000-350.000 pe lună, maximum 5.000.000. O să vedem când o să jucăm noi cu echipe din Serbia. În cazul Croației e altceva, au salarii mai mari, au bugetele mai mari, pentru că au investitori mai puternici.

Da, știu, dar care e treaba? Nu poți să compari, așa e gena! Aia au 1,90 – 2 metri, așa suntem noi, românii, vrei să spunem vrăjeli?! Nu ne comparăm cu ei, așa e treaba. Cine să crească, mă, jucători? Nu ai pe cine! Ei cresc că au pe cine. A crescut Hagi, dar nu mai are pe cine să crească. Îl vezi pe unu’ vreo mare vedetă?”, a declarat Gigi Becali la