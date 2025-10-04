Sport

Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani plătește lunar pe salariile jucătorilor: „Așa suntem noi, românii”

Gigi Becali a comparat bugetele echipelor din Superliga României cu cele pe care le au cluburile din Polonia. Concluzia amară trasă de patronul de la FCSB.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 06:00
Gigi Becali a anuntat in direct care este bugetul FCSBului si cati bani plateste lunar pe salariile jucatorilor Asa suntem noi romanii
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, mai sincer ca niciodată! De ce FCSB și Universitatea Craiova nu fac față în cupele europene. Care este bugetul campioanei României

Echipele din Superliga României s-au făcut de râs joi seara în cupele europene. FCSB și Universitatea Craiova au fost învinse în Europa League, respectiv Conference League. Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a găsit însă explicații. Omul de afaceri e de părere că, în campionatul intern, salariile nu se pot compara cu cele oferite în străinătate.

ADVERTISEMENT

FCSB și Universitatea Craiova, săptămână de coșmar în cupele europene

Gigi Becali a comparat situația bugetelor de la FCSB cu cea a formațiilor din prima ligă a Poloniei. Rakow a învins clar Universitatea Craiova, iar latifundiarul din Pipera spune că salariile acolo sunt și de șase ori mai mari ca în România.

Gigi Becali a dezvăluit bugetul de la FCSB. Ce salarii le oferă omul de afaceri fotbaliștilor săi

Mai mult, patronul de la FCSB a dezvăluit care este salariul lui Adriano Amorim, vedeta celor de la Rakow, care, conform lui Gigi Becali, ar câștiga anual 700.000 de euro, mult mai mult față de banii oferiți jucătorilor din țara noastră.

ADVERTISEMENT

„Îmi pare rău să vă spun, trebuie să accentuăm un lucru: despre ce e vorba la fotbal? Despre bani. Polonia are peste 30.000.000 (n.r. se referă la bugetele echipelor poloneze), ea își permite, oamenii de acolo, cluburile. Amorim (n.r. Adriano Amorim, jucător la Rakow) sigur are 70.000 de euro, ăla driblează când vrea el!

La noi știi cât este? Maximum 5.000.000! 300.000-350.000 pe lună, maximum 5.000.000. O să vedem când o să jucăm noi cu echipe din Serbia. În cazul Croației e altceva, au salarii mai mari, au bugetele mai mari, pentru că au investitori mai puternici.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

Da, știu, dar care e treaba? Nu poți să compari, așa e gena! Aia au 1,90 – 2 metri, așa suntem noi, românii, vrei să spunem vrăjeli?! Nu ne comparăm cu ei, așa e treaba. Cine să crească, mă, jucători? Nu ai pe cine! Ei cresc că au pe cine. A crescut Hagi, dar nu mai are pe cine să crească. Îl vezi pe unu’ vreo mare vedetă?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a...
Digisport.ro
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Andrei Nicolescu a luat foc după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Ne facem...
Fanatik
Andrei Nicolescu a luat foc după Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. „Ne facem de râs. Trebuia să pună piciorul în prag”
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public...
Fanatik
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația lor ar fi început cu mult timp în urmă
Meme Stoica, cea mai emoționantă poză a copilăriei. A început „MM la Fanatik”...
Fanatik
Meme Stoica, cea mai emoționantă poză a copilăriei. A început „MM la Fanatik” cu povestea unui accident uluitor: „Era singurul copac pe vreo 150 de metri. Volanul a intrat în spătar!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!