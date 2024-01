Gigi Becali a anunțat noul preț al lui Darius Olaru. „Orice jucător e de vânzare. La mine așa e”

după victoria cu 4-0 împotriva UTA-ei. Patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA suma pe care e dispus să îl vândă pe căpitanul Darius Olaru.

Gigi Becali a vorbit despre oferta pentru Darius Olaru: „Asta este la ora asta”

despre transferul lui Darius Olaru: „Eu 8 milioane am cerut. Asta este la ora asta. Ilie Dumitrescu a spus ceva extraordinar: ‘Domne, dă goluri, face, drege. E adevărat, aleargă mult, dar trebuie să și deposedeze, să fie mai agresiv la deposedare’.

Patronul FCSB i-a dat și câteva sfaturi lui Darius Olaru pentru a deveni un jucător complet și să reușească mutarea carierei: „Adică trebuie să recupereze mingi, să facă ambele faze total. În apărare nu face faza defensivă total. O face doar pe-aia în atac. Și atunci va crește suma mai mare. Dacă va face asta”.

Becali nu a vrut însă să discute despre o posibilă plecare a mijlocașului central, însă este deschis oricând la negocieri: „Habar n-am. Când o fi vedem. Orice jucător e de vânzare. Eu vând tot”.

Gigi Becali a dezvăluit la Fanatik SuperLiga că a avut ofertă de 6 milioane de euro pentru Darius Olaru: „O echipă din Europa”

Gigi Becali a avut în octombrie 2023 o ofertă concretă pentru cel mai bine cotat jucător al FCSB: „Eu tot timpul vorbesc de bani, pentru că banul arată valoarea. De ce aurul e mai scump, de ce argintul e mai scump? Care e mai valoros, e mai scump. Eu acum trei zile am avut 6 milioane pe Olaru și am zis că vreau 8. Este o echipă din Europa. Oamenii nu vor să se afle.

Dacă eu am un jucător de 6 milioane, spune-mi altul care face 6 milioane de la echipa pe care a folosit-o el (n.r. – Edi Iordănescu) ieri pe teren. În afară de Man, în afară de Stanciu care cam e numărul 1 aici.

Eu zic așa, Stanciu și Coman n-au voie să lipsească. După aia fă ce vrei. Alegi cei mai valoroși jucători. Stanciu, numărul 1, doi Coman, după aia pune ce vrei. Nu-l vrei pe Olaru că nu-ți convine, nu-l băga, dar pe Coman nu ai cum”.

Darius Olaru a vorbit și el despre un posibil transfer: „Îmi doresc la sfârșitul campionatului”

și după ce a reușit primul hattrick din carieră: „Nu cred că am fost un one-man show. A fost un joc de echipă foarte bun, am arătat bine și clar meritam aceste 3 puncte. Deja am luat mingea acasă, acum merg în vestiar să semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și îmi doresc să nu fie ultimul.

Eram primul pe listă la penalty-uri și mi-am decis să îmi asum și să înscriu. Este un pic dificil, am făcut ieri un antrenament pe sintetic, dar încă se simte diferența, era mult mai bine acolo. Încercăm să ne adaptăm și să fim pregătiți pentru următorul meci, care va fi unul dificil.

Cel mai mult m-am resimțit când am ieșit din vestiar de la pauză. După părerea mea, am făcut și câțiva pași greșiți, știm, cred că putea fi mai mare diferența, dar ne bucurăm că reușim să legăm victorii și să punem puncte în fața adversarilor.

Toate meciurile sunt dificile, noi trebuie să intrăm să ne facem jocul și dacă jucăm în acest fel cred eu că cu greu putem fi opriți. Nu mă gândesc la transfer, trebuie să-mi fac treaba aici, mă gândesc la campionat, apoi la transfer.

Mă bucur că s-au transferat, le doresc succes, cred că vor face treabă bună. Sperăm să facem pasul cât mai mulți, muncim și vrem să arătăm pe teren că merităm. Eu îmi doresc la sfârșitul campionatului, deocamdată sunt aici și trebuie să-mi îndeplinesc obiectivul cu echipa.

Deja am 4 ani aici și cred eu că e momentul, toți ca echipa ne dorim și e momentul să câștigăm. Trebuie să analizăm foarte bine, să pregătim bine meciul să dăm totul să câștigăm și acolo la Craiova”.

