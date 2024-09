Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB. „L-am luat de la Hagi cu 250.000 de euro”

Gigi Becali l-a transferat la FCSB pe Mihai Popescu de la Farul Constanța. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit în direct mutarea fundașului în vârstă de 31 de ani, care FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

Gigi Becali l-a transferat la FCSB pe Mihai Popescu de la Farul Constanța

Mihai Popescu se va lupta pentru titularizare la FCSB cu Joyskim Dawa, Ngezana, Denis Haruț și Vlad Chiricheș. Popescu e un jucător cu experiență, învățat cu trofeele.

El are în palmares un titlu, cu Farul, o Supercupă a României, cu FC Voluntari, o Cupă a Ligii, cu Dinamo, și un titlu în Scottish Championship, cu Heart of Midlothian.

„L-am luat azi pe Popescu, de la Farul. A semnat 1 an plus 1 an. Am dat 250.000 de euro pe el și lui îi dau 15.000 de euro pe lună. Aveam nevoie de fundaș central. Vin competițiile peste noi.

Mie îmi plăcea de când era la Dinamo. El mi-a scăpat printre degete că nu știam. Nu stăteam eu să văd când e liber Popescu. Dar mi-a plăcut de el când ne-a dat el gol odată cu capul dintr-un corner. Acum vreo 3-4 ani, era la Dinamo.

Și îmi plăcea de el că e războinic, e luptător. Fundașul central trebuie să aibă peste 1,80 m și să fie puternic. Nu e puternic, nu ai ce să faci, la revedere”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Patronul roș-albaștrilor vrea să scape de Vlad Chiricheș

Transferul lui Mihai Popescu la FCSB vine ca urmare a nemulțumirilor pe care Gigi Becali le are în privința lui Vlad Chiricheș. Latifundiarul din Pipera s-a enervat teribil pentru gafele comise de veteran în debutul de sezon, iar FANATIK

„O să îi propunem să îi dau banii la zi și să închidem contractul. Dacă vrea să rămână, am respect pentru el, să rămână la club, e prea om de caracter, să fie acolo cu noi, în staff”, a declarat Becali după calificarea FCSB-ului în grupele UEFA Europa League.

Vlad Chiricheș cel mai galonat fotbalist din actualul lot al celor de la FCSB. Are în palmares nu mai puțin de trei titluri de campion și două Supercupe cu gruparea roș-albastră, iar în CV are trecute echipe precum Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremonese.

BREAKING NEWS: Primul jucator TRANSFERAT DE FCSB dupa calificarea in Europa League