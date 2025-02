luni seară cine este noul jucător care va ajunge la FCSB. Este vorba despre Andrei Gheorghiță, fotbalistul de 22 de ani care evoluează la Poli Iași. Patronul campioanei României a precizat că această mutare îl va costa nu mai puțin de 400.000 de euro.

Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „M-a costat 400.000 de euro”

Andrei Gheorghiță este noul jucător al celor de la FCSB, conform anunțului făcut de . Fotbalistul cu o cotă de piață de 500.000 de euro va ajunge marți la București pentru a face vizita medicală și pentru a semna cu campioana României.

Cu trei goluri și trei pase decisive în acest sezon pentru echipa antrenată în prezent de Vasile Miriuță, Gheorghiță l-a impresionat pe Gigi Becali, care a luat o decizie rapidă și l-a transferat la gruparea roș-albastră.

„Da, am zis că… L-am văzut eu la o fază. Și acum am zis de câteva zile că dacă nu am găsit atacant, îl luăm pe el că e și român, are forță. El va juca atacant în stânga. Are talie mare. Nu mai iau jucători mici. M-a costat cu totul 400.000 de euro. Acum e o încurcătură că trebuie să dea 20% la impresar, că nu semnează până nu primește.

S-a sucit apoi, că ar fi intervenit domnul Pancu, că să-l ia Rapidul. Eu așa am auzit că a intervenit Pancu, cu Șumudică. Eu știu că ar fi impresarul prieten cu Pancu. Cică i-ar fi spus Șumudică că-l face fotbalist mare la Rapid”, a declarat Gigi Becali la .

De transferul lui Andrei Gheorghiță la FCSB a scris în premieră și . El se afla la Iași din vara anului 2023, când fusese adus liber de contract după despărțirea de FC Bihor. 52 de meciuri a adunat în total fotbalistul de 22 de ani la Poli Iași, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere patru pase de gol.

