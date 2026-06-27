Gigi Becali a anunțat o mare surpriză la FCSB: Dennis Politic! Ce se întâmplă cu Tavi Popescu: ”A fost de acord”

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Revenit la FCSB după împrumutul la FC Hermannstadt, Dennis Politic (26 de ani) a plecat cu ”roș-albaștrii” în stagiul de pregătire. Gigi Becali a dat detalii și despre Tavi Popescu (23 de ani), jucător care pe finalul sezonului precedent a dat semne de revenire la forma din trecut.

Gigi Becali a explicat care e situația cu Dennis Politic și Tavi Popescu

Patronul fostei campioane a României a fost informat că Dennis Politic și Tavi Popescu sunt , iar Mihai Stoica a promis că se va ocupa personal ca jucătorul cotat odată de Becali la 50.000.000 de euro să redevină decisiv.

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”Mai iau un atacant și patru mijlocași. O să-mi trimită MM luni, o să găsim o modalitate să-mi trimită pe tabletă să văd eu un mijlocaș. Îl vreau neapărat. El spune: ‘Bă Gigi, nu vreau să spun să nu cumva… dar, e surpriză Politic! La antrenamente zbârnăie! Și George Popescu! Bă, dacă-l vezi, zici că e Yamal!’. Hai să vedem.

MM mi-a spus așa: ‘Bă Gigi, mi-am pus în cap să mă ocup eu de George Popescu’. A început deja, de două săptămâni se ocupă de el să devină fotbalist. El nu este acum fotbalist!

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A zis: ‘Bă Gigi, dacă ăsta într-un an nu devine fotbalist, e eșecul meu. Acum nu mai e ca pe vremuri să te controlez în cameră. Intrăm pe FaceTime și te pun să filmezi toată camera, cu cine ești și ce faci’”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Avertismentul lui Gigi Becali pentru Tavi Popescu

Omul de afaceri a folosit un cuvânt dur când a descris situația fotbaliștilor care se ratează după ce au prins un contract bun și a precizat că Tavi Popescu a cerut să se multe la baza de la Berceni pentru a fi mai mult cu gândul la fotbal.

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”Păi ce să facem?! N-ai ce să faci, sunt unii copii care rămân copii și nu se maturizează. Trebuie să-i crești. Dacă tragi un an de zile, prinzi un contract pe 4-5 ani. Dacă tragi un an de zile ți-ai rezolvat tot viitorul, pleci pe bani mulți cu salariu mare. Dacă nu, o să ajungi ‘boschetar’.

Nu spun de el, la modul general vorbesc. Fotbalistul e învățat cu cheltuieli, ia 15.000 – 20.000 de euro pe lună salariu. Dacă termină contractul și nu pleacă mai departe să câștige bani din meseria lui, cheltuie toți banii în 2-3 ani și ajunge ce am spus eu.

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Asta se întâmplă cu oamenii care au salariu mare. În general, nu numai la fotbaliști. MM a zis: ‘Bă Gigi, va fi eșecul meu, mă ocup de el’. A fost de acord. A zis George: ‘Ca să fiți convinși de mine, mă mult la bază’. Bine mă, mută-te la bază!”, a spus Gigi Becali.

Dialog spumos pe seama vieții private a lui Tavi Popescu

În final a urmat un dialog spectaculos între Radu Naum și Gigi Becali pe tema vieții private a lui Tavi Popescu, jucătorul care . Moderatorul a întrebat dacă fotbalistul are vreo parteneră, iar patronul FCSB a răspuns imediat: ”Nu mai știu, are una. O gagică”.

”O doamnă”, a venit replica din partea jurnalistului, dar ultimul cuvânt l-a avut tot Becali: ”O doamnă?! O gagică! Are doamnă? Are gagică și punct. O să pună ăștia pe TikTok acum asta. Dumneata îi spui doamnă, eu îi spun gagică și o să pună pe TikTok (n.r. – râde)”.