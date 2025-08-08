Gigi Becali a anunțat o revenire importantă la FCSB la returul cu Drita! „O să fie bine”

din prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Gigi Becali a anunțat că un jucător important va reveni pe gazon pentru returul contra kosovarilor, programat săptămâna viitoare.

Revenire importantă la FCSB înainte de returul cu Drita. Anunțul lui Gigi Becali

FCSB a făcut un pas mare către play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita cu 3-2 în duelul disputat pe Arena Națională, în prima manșă a turului 3 preliminar. Condusă cu 0-2 de formația din Kosovo, gruparea „roș-albastră” a revenit prin și reușita lui Daniel Graovac.

Gigi Becali a dezvăluit faptul că la duelul din retur contra kosovarilor se va produce o modificare importantă din punct de vedere tactic la FCSB, „provocată” de revenirea pe gazon a lui Darius Olaru, care nu a mai evoluat de la meciul tur cu Shkendija, disputat pe 22 iulie.

„Când a ieșit Chiricheș, Șut a jucat mai bine. Stai că o să vină Olaru și Tănase. Nu mai jucăm cu doi închizători. Jucăm cu un închizător și cu 2 interi. Tănase e suspendat, dar o să fie Olaru bine.

Lângă Șut o să joace Olaru, Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. Asta nu e echipă să joci cu 2 închizători că nu are rost”, a declarat patronul celor de la FCSB într-o intervenție la după victoria obținută în meciul tur cu Drita.

FCSB, revenire fabuloasă cu Drita

FCSB a fost condusă cu 2-0 în meciul cu Drita și se părea că gruparea „roș-albastră” va suferi un nou eșec rușinos, după cele cu Inter Escaldes și Shkendija. Campioana României s-a regrupat însă și a redus din diferență prin Bîrligea, iar Graovac a egalat situația pe tabelă cu o lovitură de cap. Golul decisiv a sosit în prelungiri, când Politic a obținut o lovitură de la 11 metri, transformată de același Bîrligea.

Returul dintre FCSB și Drita va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:00, în Kosovo. Înainte de acel duel însă, FCSB va întâlni Unirea Slobozia în etapa a 5-a din Superligă. Meciul contra ialomițenilor se va disputa sâmbătă, 10 august, de la ora 21:30.