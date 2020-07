Gigi Becali a anunțat pentru Fanatik cine vine antrenor la FCSB. „Da, el este, doar să-și rezolve situația” Exclusiv

Gigi Becali se pregătește să-l schimbe pe Bogdan Vintilă de pe banca tehnică a celor de la FCSB. Patronul este nemulțumit de modul cum acesta gestionează situația și va face o schimbare.

FANATIK a dezvăluit că opțiunea vestiarului este secundul Mihai Pintilii, iar Becali ține cont și de aceasta, fostul căpitan urmând să se implice serios în pregătire în aceste ultime meciuri din sezon.

În ceea ce-l privește pe Bogdan Vintilă, acesta va decide dacă rămâne aproape de FCSB. Fie ca secund pentru noul antrenor, fie la Academie, pentru că Gigi Becali ține la el și nu vrea să-l dea pur și simplu afară din club.

Gigi Becali a anunțat pentru FANATIK sosirea la FCSB a lui Toni Petrea, secundul lui Laurențiu Reghecampf. „Da, vine!”

FANATIK a discutat cu Gigi Becali despre soarta băncii tehnice a roș-albaștrilor. Patronul a avansat o variantă în premieră în ceea ce privește noul antrenor, dezvăluită în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Domnule Becali, am văzut că nu sunteți deloc mulțumit de Bogdan Vintilă și de rezultatele din ultimul timp…

– Da, sunt dezamăgit, pentru că echipa asta are valoare și trebuie să aibă și rezultate. Nu s-a mai pomenit să fim pe final de campionat la 9-10 puncte de locul doi de când mă știu eu.

Spuneați că Vintilă nu are personalitate și nu poate să se impună în fața jucătorilor.

– Eu spun ce văd. Dar la fel de adevărat este că eu am ajuns la o vârstă la care nu mai iau decizii așa, la cald, ci analizez foarte atent tot ce se întâmplă. Și sunt și părți bune. Echipa a jucat bine la Cluj, dar am avut ghinion și nu am marcat. Apoi cu Mediașul am fost egalați la ultima fază, la Giurgiu am condus cu 2-0, cu Botoșani noi am deschis scorul. Deci în fiecare meci am fost în fața adversarului, apoi s-a întâmplat ceva. Poate dacă băteam la Cluj discutam altfel acum!

Totuși, FCSB a făcut doar 2 puncte din 12 posibile…

– Așa e, iar acest lucru ne-a îndepărtat clar de primele două locuri. Dar să vedem și părțile pozitive ale muncii lui Vintilă.

Îl mai lăsați să conducă echipa sau faceți o schimbare?

– Să vedem ce va face Meme cu Neubert, pentru că el se ocupă să discute venirea lui. Și o să luăm curând o decizie.

Vedeți vreo șansă să vină Laurențiu Reghecampf sau alt om din staff-ul lui?

– Reghe mi-a zis că mă ajută oricând, dar poate vine altcineva de la el, cum spui tu. Poate vine Toni!

Gigi Becali: „De unde știi de Mihai Pintilii antrenor la FCSB? Cine ți-a spus?”

Tommy, poate, cu care spuneați că vorbește Meme…

– Nu Tommy Neubert! Toni Petrea! Unul dintre secunzii lui Reghe!

Toni Petrea, antrenor principal la FCSB?

– Principal, secund, nu știu încă, dar el cred că vine!

Toni Petrea vine din sezonul viitor?

– Poate vine și din sezonul ăsta, ce mai e de jucat, dar trebuie să-și rezolve lucrurile acolo. Să-și rezolve situația!

Și cu Vintilă ce o să faceți?

– El decide dacă vrea să rămână cu noi la club. Eu nu-l dau afară de la FCSB!

Dar Mihai Pintilii poate fi o variantă de principal la FCSB în acest moment?

– De unde știi tu asta? Cu cine ai vorbit azi? Cine ți-a spus?

Mihai Pintilii este cel mai respectat om din vestiar, de care ascultă toți jucătorii și nu numai…

– Hai că știi deja prea multe. Mai vorbim! Sănătate!

Cine este Toni Petrea, secundul lui Laurențiu Reghecampf, care poate deveni principal la FCSB

Anton Petrea este născut pe 9 martie 1975 și este un fost mijlocaș care a jucat preponderent la nivelul Diviziei B de la noi, la formații ca Electromagnetica, Juventus București, Rapid II, CS Otopeni și FC Snagov.

Și-a început cariera de antrenor în 2011, la Snagov, apoi l-a însoțit de Laurențiu Reghecampf în Liga 1, la Concordia Chiajna și apoi la FCSB. Acum este în staff-ul lui „Reghe” în Emiratele Arabe Unite, la Al Wasl Dubai.

Toni Petrea a rămas legat de FCSB și vede revenirea ca o mare oportunitate pentru cariera sa. Este interesant că a mai îndeplinit rolul de antrenor principal la FCSB în primul meci al ediției 2014/2015, când a condus echipa de pe bancă, Reghecampf fiind suspendat din sezonul anterior.

A fost atunci FCSB – Chiajna 4-0, iar Petrea, prezent la conferința de după meci, a declarat: „Nu pot să zic că am fost eu antrenorul principal, pentru că am comunicat în permanență cu Reghe”. Acum, dacă va veni, va putea spune că e antrenor principal la FCSB!