Sport

Gigi Becali a anunțat plecări după FCSB – Young Boys 0-2: „Sunt vreo 2-3 care nu au ce căută. Vine iarna, le dăm banii și scăpăm de ei”

Gigi Becali a bătut cu pumnul în masă după FCSB - Young Boys 0-2. Doi fotbaliști ai „roș-albaștrilor”, out de la campioana României! Află despre cine este vorba
Ciprian Păvăleanu
02.10.2025 | 22:14
Gigi Becali a anuntat plecari dupa FCSB Young Boys 02 Sunt vreo 23 care nu au ce cauta Vine iarna le dam banii si scapam de ei
breaking news
Gigi Becali le-a anunțat plecarea imediat după FCSB - Young Boys 0-2. Foto: Sportpictures.eu

FCSB a pierdut primul meci de pe tabloul principal de Europa League, iar Gigi Becali și-a ales primele victime. Doi fotbaliști ai lui FCSB au zilele numărate la campioana en-titre a României.

ADVERTISEMENT

Out de la FCSB după FCSB – Young Boys 0-2. Gigi Becali a făcut anunțul în direct

După ce reușise să câștige în prima etapă cu Go Ahead Eagles, FCSB nu a reușit să mai facă o partidă atât de bună pe teren propriu împotriva elvețienilor de la Young Boys Berna. Echipa patronată de Gigi Becali a cedat la două goluri diferență (0-2), iar omul de afaceri a decis cine vor fi primii fotbaliști care părăsesc FCSB în pauza de iarnă:

„Crețu a intrat după atâta timp. Ce vrei să fac eu? Nu poți să joci cu Kiki. Aștept să vină iarna să scap de el și nu avem pe altul. Radunovic era pe bancă, dar nu putea să joace. Așa am gândit-o noi. Nu putea Radunovic, la toți le era frică să îl bage pe Kiki. Asta e. Vine iarna, scăpăm de el, îi dăm banii omului. Asta este.

ADVERTISEMENT

Dar nu e nicio problemă. Tot auzeam că ce a făcut FCSB anul trecut. Vor fi lucruri mai mari decât anul trecut făcute în Europa. În Europa League. Eu așa cred. (n.r. – Vă pare rău că nu ați jucat cu echipa bună?) Care bună? Mai bun a fost Alibec, mai bine a jucat Alibec în prima repriză decât Bîrligea”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.

„Eu am mare încredere în echipa asta. O să mergem în primvară. Nu știu de ce. Argumente nu vă pot da. Este doar un sentiment al stăpânului. O să o întăresc la iarnă. Abia aștept. Vai de capul meu… Abia aștept iarna. Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 2-3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r. – Edjouma?) Edjouma termină contractul. Hai, seară bună”, a mai adăugat omul de afaceri.

ADVERTISEMENT
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Digi24.ro
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”

Cum va arăta FCSB în meciul cu Bologna

Gigi Becali a anunțat că în următorul meci de pe Arena Națională, echipa sa va fi mult mai pregătită să dea piept cu adversarii din Europa League. Bologna vine la București, însă patronul „roș-albaștrilor” nu se teme. Motivul? Nu îl așteaptă un meci extrem de important cu Universitatea Craiova după acea partidă, așa cum era în cazul meciului cu elvețienii:

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri

„Cu Bologna o să fie altceva. Cu Bologna nu mai joci cu Craiova după. Noi acum suntem pe locul 20. Sunt vreo 15 echipe cu 3 puncte. Din 36 de echipe noi suntem pe 20. La egalitate cu încă vreo 12 echipe. Cum ar veni suntem pe locul 10. Putem să fim și în primele 8.

Voi vedeți 0-2. Eu văd altceva. Nu mai spun, nu vreau să ne contrazicem. Nu stau să mă cert cu voi. Aveți o părere și eu o părere. Nu are rost să ne contrazicem. Nu mă avantajează scorul. Tac din gură. Ce dialog să fac la 0-2?”, a mai declarat patronul lui FCSB.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Young Boys 0-2: „Ambele goluri...
Fanatik
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB – Young Boys 0-2: „Ambele goluri sunt ale lui!”
Ce s-a întâmplat, pe teren, imediat după FCSB – Young Boys 0-2. Peluza...
Fanatik
Ce s-a întâmplat, pe teren, imediat după FCSB – Young Boys 0-2. Peluza Nord, mesaj pentru jucători. Ce le-au cerut suporterii. Video
Live Video Europa League, etapa 2. Nouă meciuri se joacă de la această...
Fanatik
Live Video Europa League, etapa 2. Nouă meciuri se joacă de la această oră! Ionuț Radu dă piept cu PAOK-ul lui Răzvan Lucescu. Rezultatele meciurilor de la 19:45
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un fundaș al FCSB, BATJOCORIT de jurnaliștii elvețieni: 'Poate e atacant și joacă...
iamsport.ro
Un fundaș al FCSB, BATJOCORIT de jurnaliștii elvețieni: 'Poate e atacant și joacă acolo doar pentru că i-a ordonat Gigi Becali! Ce face pe acel post e un mister'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!