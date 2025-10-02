Gigi Becali a anunțat plecări după FCSB – Young Boys 0-2: „Sunt vreo 2-3 care nu au ce căută. Vine iarna, le dăm banii și scăpăm de ei”

iar Gigi Becali și-a ales primele victime. Doi fotbaliști ai lui FCSB au zilele numărate la campioana en-titre a României.

Out de la FCSB după FCSB – Young Boys 0-2. Gigi Becali a făcut anunțul în direct

După ce reușise să câștige în prima etapă cu Go Ahead Eagles Echipa patronată de Gigi Becali a cedat la două goluri diferență (0-2), iar omul de afaceri a decis cine vor fi primii fotbaliști care părăsesc FCSB în pauza de iarnă:

„Crețu a intrat după atâta timp. Ce vrei să fac eu? Nu poți să joci cu Kiki. Aștept să vină iarna să scap de el și nu avem pe altul. Radunovic era pe bancă, dar nu putea să joace. Așa am gândit-o noi. Nu putea Radunovic, la toți le era frică să îl bage pe Kiki. Asta e. Vine iarna, scăpăm de el, îi dăm banii omului. Asta este.

Dar nu e nicio problemă. Tot auzeam că ce a făcut FCSB anul trecut. Vor fi lucruri mai mari decât anul trecut făcute în Europa. În Europa League. Eu așa cred. (n.r. – Vă pare rău că nu ați jucat cu echipa bună?) Care bună? Mai bun a fost Alibec, mai bine a jucat Alibec în prima repriză decât Bîrligea”, a spus Gigi Becali, conform

„Eu am mare încredere în echipa asta. O să mergem în primvară. Nu știu de ce. Argumente nu vă pot da. Este doar un sentiment al stăpânului. O să o întăresc la iarnă. Abia aștept. Vai de capul meu… Abia aștept iarna. Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 2-3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r. – Edjouma?) Edjouma termină contractul. Hai, seară bună”, a mai adăugat omul de afaceri.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Bologna

Gigi Becali a anunțat că în următorul meci de pe Arena Națională, echipa sa va fi mult mai pregătită să dea piept cu adversarii din Europa League. Bologna vine la București, însă patronul „roș-albaștrilor” nu se teme. Motivul? Nu îl așteaptă un meci extrem de important cu Universitatea Craiova după acea partidă, așa cum era în cazul meciului cu elvețienii:

„Cu Bologna o să fie altceva. Cu Bologna nu mai joci cu Craiova după. Noi acum suntem pe locul 20. Sunt vreo 15 echipe cu 3 puncte. Din 36 de echipe noi suntem pe 20. La egalitate cu încă vreo 12 echipe. Cum ar veni suntem pe locul 10. Putem să fim și în primele 8.

Voi vedeți 0-2. Eu văd altceva. Nu mai spun, nu vreau să ne contrazicem. Nu stau să mă cert cu voi. Aveți o părere și eu o părere. Nu are rost să ne contrazicem. Nu mă avantajează scorul. Tac din gură. Ce dialog să fac la 0-2?”, a mai declarat patronul lui FCSB.