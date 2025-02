Gigi Becali a anunțat prima fotbaliștilor FCSB dacă o elimină pe Lyon. A stabilit deja bonusuri și pentru finala Europa League! Exclusiv

FCSB are un parcurs remarcabil în cupele europene. Campioana României s-a calificat în optimile de finală din Europa League, , în dublă manşă, pe 6 şi 13 martie.

Gigi Becali a anunțat prima fotbaliștilor FCSB dacă o elimină pe Lyon: “20.000 de euro pentru fiecare titular”

Gigi Becali a pregătit deja primele pentru o eventuală calificare în sferturile de finală. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a declarat că titularii vor încasa 20.000 de euro pentru un succes cu Lyon, în dublă manşă:

“Dacă trec de Lyon le dau 20.000 de euro pentru fiecare titular. Ceilalţi vor lua jumătate, 10.000 de euro. Dacă trec de sferturi, le dau 30.000 de euro. Pentru semifinală sunt 40.000 de euro.

Dacă vor câştiga finala le dau 100.000 de euro. Aşa le zic acum, dacă se întâmplă o să spun că m-am răzgândit (n.r. râde)”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: “Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon”

în optimile de finală din Europa League, iar de acum echipa sa nu mai are nicio presiune pentru că a ajuns foarte departe în competiţie:

“Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis “da”, poate să fie de scos. Eu aşa am dorit, am zis că nemţii sunt foarte puternici. Aşa am dorit, aşa a dorit Domnul.

Nu mă mai interesează, ce-o fi o fi. Vreau să ne calificăm mai departe, ştiţi cum zic eu. Dar am făcut lucruri mari şi de acum ce vrea Dumnezeu să fie. Dacă joacă echipa ca aseară nu ne poate bate nimeni”, a spus patronul FCSB.

