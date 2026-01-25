Gigi Becali a anunțat prima măsură după FCSB – CFR Cluj 1-4! Târnovanu, OUT din poarta campioanei

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, Gigi Becali a fost foarte supărat după FCSB – CFR Cluj 1-4. Patronul campioanei României a transmis că și-a luat gândul definitiv la câștigarea campionatului în acest sezon și, în plus, a anunțat și prima măsură concretă după cele întâmplate pe Arena Națională.

Gigi Becali a anunțat că Lukas Zima îi va lua locul în poartă la FCSB lui Ștefan Târnovanu după umilința cu CFR Cluj, scor 1-4

Omul de afaceri a spus că urmează ca Ștefan Târnovanu să fie scos din poartă, întrucât, în opinia finanțatorului, a greșit la trei dintre cele patru goluri primite de FCSB în această partidă. Astfel, postul de titular urmează să îi revină în perioada următoare lui Lukas Zima.

ADVERTISEMENT

„În vară o să vedem, o să văd ce fac și cu jucătorii, o să iau legătura cu niște scouteri. Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri. O echipă care ia 4 goluri, fundașii centrali sunt vinovați. Prima măsură, o să joace Zima în poartă.

Contează primul gol pe care l-a luat, al doilea că nu a ieșit, al treilea pe sub mână. Singurul gol care a fost, lobul ăla, nu avea ce să facă, dar și acolo putea să iasă”, la după

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu: „Apăram și eu golul ăla! E ceva în neregulă cu viața lui, TikTok-ul, nu știu”

Ulterior, într-o intervenție telefonică la , Gigi Becali a mai spus și că are anumite dubii privitoare la viața privată a lui Târnovanu, chestiune care ar putea să îi afecteze performanțele din teren:

ADVERTISEMENT

„Cu Târnovanu e ceva în neregulă, cu viața, nu știu. Ăsta e gol? Îl apăram eu, mă, dacă eram în poartă. Ce gol e ăsta? Nici nu a dat tare. E lipsă de reflex, de ce vrei. Dar stai să-l vezi pe ăla al lui Cordea. La ăsta, trebuia să fie el acolo, nu Korenica. Calculează, ce calculează?

Mai trebuie să dăm șanse și la alt portar, să mai tremure și el puțin, nu? Va mai apăra, dar avem și alți portari. Nu știu, TikTok-ul, nu știu, îi mănâncă creierul, capul”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai vrea să facă transferuri la FCSB

Cu aceeași ocazie, finanțatorul clubului roș-albastru a mai transmis și că nu mai are de ce să facă noi achiziții, câtă vreme crede că acest sezon s-a terminat deja pentru echipa sa:

„Nu mai e nevoie acum (n.r. de transferuri), era nevoie dacă noi câștigam meciul ăsta și aveam șanse la play-off. Acum la revedere. Nu mă mai interesează. Să joace play-out și gata. Vom vedea ce o să fie. Dacă nu e campionatul, nu mă mai interesează. Ce să comentez eu? Să comenteze Rotaru. Eu nimic”.

Singurii jucători de la FCSB pe care Gigi Becali nu i-a criticat după eșecul cu CFR Cluj

Patronul campioanei României i-a remarcat doar pe Valentin Crețu, Juri Cisotti și David Miculescu după partida de pe Arena Națională. În schimb, el i-a criticat în mod special pe Toma, Tavi Popescu și Darius Olaru:

„Cisotti e fotbalist, ce să-i fac? Miculescu e fotbalist, nu pot să le găsesc nicio vină. Nu am pe cine, poate Crețu, na. Crețu, Cisotti, Miculescu, atât. Mergeam să vorbesc dacă puteam să salvăm ceva, dar așa nu mai avem ce să salvăm. Poarta goală din 5 metri, dă, mă, gol. George Popescu, tu dai în portar, e poarta goală.

Noi trebuia să controlăm jocul, să pasăm, aveam 1-0, de ce să dai pase decisive să dai mingea la adversar? Pentru ce, Olarule? Ai 1-0. Spun asta de 6 luni, nu a înțeles omul, e încăpățânat. Din tot meciul a dat o pasă bună. Dar golul nu a ieșit din pasa lui. În rest toate numai la adversar. Decisiv, la adversar”.