Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv

Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului cu Aberdeen, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Revine Risto Radunovic în formaţia roş-albastră, una cu câteva surprize.
Marian Popovici
18.08.2025 | 11:35
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Sursa: colaj Fanatik

FCSB a pierdut printre degete două puncte în derby-ul cu Rapid, giuleştenii reuşind să revină în final de meci de la 0-2 la 2-2. Roş-albaştrii nu au timp de pierdut, joi vor evolua în manşa tur din play-off-ul Europa League cu Aberdeen.

Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic!

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care e echipa de start în meciul din Scoţia. Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, Risto Radunovic revine în primul 11 al campioanei:

Nu ştim încă exact ăia doi. Dacă va fi bine Chiricheş şi are ritm… la asta mă refer. Că dacă stai şi dormi… Dacă e bine Chiricheş joacă alături de unul dintre ăia doi.

Baba mi-a plăcut foarte mult aseară. Şut sau Lixandru. Acum Lixandru nu poate juca 90 de minute din trei în trei zile, că şi-a revenit. După care va fi Olaru, depinde de ei.

Şut, dacă e bine fizic, va juca el cu siguranţă”

Ori intră în repriza a doua, ori din echipa de start. Nu am niciun fel de emoţie. Ştiţi de ce? Că eu deja sunt calificat în cupele europene. O să joace Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu.

Şut, dacă e bine fizic, va juca el cu siguranţă. Dacă e bine fizic. În apărare vor fi Creţu cu Radunovic. Aşa va fi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start a FCSB-ului cu Aberdeen (4-2-3-1): Târnovanu – Creţu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic – Şut (Baba) / Chiricheş – Miculescu, Olaru, Cisotti, Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Meciul Aberdeen – FCSB va avea loc joi, de la ora 21:45. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe Arena Naţională. Dacă va trece de scoţieni, FCSB va juca din nou în faza principală din Europa League.

Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare

