Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Csikszereda. „Eu nu mă răzgândesc. Vreau event!”. Cine va apăra diseară. Exclusiv

Gigi Becali a anunţat echipa de start în meciul FCSB - Csikszereda. Patronul nu s-a răzgândit şi în poartă va începe cu Matei Popa, un tânăr de 18 ani.
Marian Popovici
01.02.2026 | 13:44
FCSB joacă duminică, de la ora 20:00, cu Csikszereda. Este un meci crucial pentru şansele de calificare în play-off ale campioanei României, care a pierdut primele două meciuri din campionat în 2026.

Gigi Becali a anunţat echipa de start cu Csikszereda!

Gigi Becali a anunţat în direct la FANATIK SUPERLIGA echipa de start în meciul cu Csikszereda, acolo unde va începe în poartă cu Matei Popa. Cisotti va intra în banda stângă în locul lui Toma:

Popa va fi în poartă cu Csikszereda. Eu nu mă răzgândesc. Cu cine să mai joc? Va fi Cisotti, Olaru, David Miculescu şi Bîrligea. Vor intra Tănase şi Lixandru. Apărarea care o fi.

Creţu şi Radunovic, cu centralii Duarte cu Graovac sau Ngezana. Dawa face nu ştiu ce artroscopie minim invazivă. Nu este ceva grav, revine peste 2-3 săptămâni. Tănase e apt, când nu joacă se vede”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start a FCSB-ului cu Csikszereda (4-2-3-1): Popa – Creţu, Duarte, Ngezana (Graovac), Radunovic – Tănase, Lixandru – Miculescu, Olaru Cisotti – Bîrligea.

Matei Popa, comparat cu Donnarumma! Gigi Becali, anunţ tare: „Vreau event”

Patronul FCSB îl compară pe Matei Popa cu Donnarumma şi e de părere că tânărul portar va face presiune la meciurile din campionat. Gigi Becali susţine că este un mare avantaj ca Cisotti sau Miculescu să intre în locul lui Toma:

Ce să vezi la Popa? Are tărie de caracter, e bine antrenat. E băiat cuminte, educaţie bună de la taică-su. Să apere, Donnarumma a apărat la 17 ani, el are aproape 19. De unde ştii că nu are caracterul lui Donnarumma?

E mare avantaj să joci în stânga cu Cisotti în locul lui Toma. Sau cu David Miculescu în locul lui Toma. Sau poţi să îl treci pe Olaru în stânga sau să joace Cisotti număr 10. Trebuie să facem ceva pentru că se apropie play-off-ul.

(…) O să vedeţi ce se va întâmpla. Eu nu vreau doar campionatul, vreau event. Vreau event”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
