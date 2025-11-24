Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Tănase și Cisotti, odihniți! Exclusiv

FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League cu Steaua Roșie. Gigi Becali a anunțat formula de start a campioanei României pentru duelul de la Belgrad contra campioanei Serbiei. Cum va arăta echipa, de fapt.
FCSB își continuă campania europeană cu o deplasare dificilă la Belgrad, unde va juca contra Stelei Roșii. Partida este programată joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, și va conta în cadrul etapei cu numărul 5 din Europa League.
După 1-1 în campionat cu Petrolul în etapa a 17-a, campioana României va alinia un prim „11” puțin diferit la meciul din cupele europene. Gigi Becali a anunțat deja cine sunt fotbaliștii care vor intra din primul minut pe teren.
„O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt.
În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Primul „11” pe care FCSB îl va alinia la meciul de joi seară cu Steaua Roșie: Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.
FCSB a jucat deja 4 din cele 8 meciuri pe care le are în faza principală din Europa League, reușind să acumuleze doar 3 puncte după victoria din prima etapă pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Iată cum arată întreg programul campioanei României: