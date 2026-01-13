Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut

ADVERTISEMENT

Campioana României s-a pregătit în Turcia pentru restul sezonului de Superligă, iar pe 16 ianuarie FCSB va juca în deplasare cu FC Argeș. Se anunță un meci destul de complicat. Gigi Becali, patronul clubului, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA echipa de start.

Probleme de lot la FCSB. Cum ar putea arăta echipa de start în meciul cu FC Argeș

Programul celor de la FCSB în luna ianuarie este unul infernal, cu meciuri din 3 în 3 zile, atât în Superligă, cât și în Europa League. Roș-albaștrii sunt obligați să facă față calendarului încărcat pentru a se apropia de locurile de play-off și pentru

Se anunță o adevărată provocare pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot va fi nevoit să schimbe echipa de start de la un meci la altul pentru a-și ține jucătorii odihniți. Rămâne de văzut dacă elevii săi vor face față programului și își vor îndeplini obiectivele pe anul 2026.

Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru meciul cu FC Argeș. Andre Duarte poate debuta la FCSB

a anunțat cum va arăta echipa de start pentru primul meci din 2026, în fața celor de la FC Argeș. Marile probleme rămân pe linia de fund. Graovac este suspendat, iar Ngezana încă nu a revenit de la Cupa Africii pe Națiuni. Astfel, fundașii centrali ar putea fi Dawa și Andre Duarte.

„Duarte este un jucător excepțional. Este și un om înțelept. Aveam nevoie de el. Nu aveam un fotbalist care să construiască așa ca fundaș central. Are 1,94. Dă cu capul ca Szukala și driblează cum o făcea Chiricheș. Driblează ca Gică Popescu. O să vedem cine joacă, cum îmi place mie, la mijloc. Chiricheș stă foarte bine în teren, dar nu știu dacă mai are iuțeala pe care o vreau eu. Să vedem dacă va juca Chiricheș sau Lixandru. Nu ai ce să mai aduci. Nu găsești. Jucătorii buni sunt scumpi.

O să joace, cred, Dawa cu Duarte. (N.r. Graovac este suspendat pentru meciul cu FC Argeș). Stânga-dreapta o să aleagă antrenorii. Lixandru, Olaru, Tănase la mijloc. Toma, Bîrligea și Cisotti în față. O să facem 5 schimbări, 100%. Avem meci important în Europa League. Poate să joace și Lixandru în apărare. Să vedem dacă are viteză de joc Dawa. Poate să joace și Chiricheș. Eu nu vreau să îl bag în spate. O să îl țin la mijloc”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start anunțată de Gigi Becali pentru meciul cu FC Argeș:

FCSB: Târnovanu- Crețu, Dawa (Lixandru), Duarte, Panea- Lixandru (Chiricheș), Olaru, Tănase- Cisotti, Bîrligea, Toma.