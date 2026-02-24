Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off”

FCSB nu este departe doar de apărarea titlului de campioană din sezonul trecut, ci și de calificarea în play-off. În aceste condiții, Gigi Becali este de părere că o echipă din provincie, cu evoluții constant bune în acest campionat, este mare favorită la titlu.
Șansele ca FCSB să mai intre în play-off-ul ediției 2025-2026 din SuperLiga s-au diminuat considerabil după meciul FC Argeș – Farul Constanța 1-0. Gigi Becali este de părere că mare favorită la titlul de campioană în primăvară este Universitatea Craiova.
La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB a fost fair-play și a recunoscut valoarea echipei din Bănie. În viziunea lui Becali, dacă echipa pe care o conduce nu prinde top 6, lucrurile sunt clare. Mai exact, Universitatea Craiova iese campioană la pas. În schimb, intrarea celor de la FCSB în play-off ar schimba total situația.
”Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi. Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm”, afirmă Becali.
Universitatea Craiova a profitat din plin de rezultatul de pe Arena Națională dintre Rapid și Dinamo (scor 2-1) și s-a distanțat la 4 puncte de rivalele din Capitală în fruntea clasamentului din SuperLiga. Elevii lui Filipe Coelho nu au avut nicio emoție la Slobozia și au învins pe Unirea la scor de neprezentare, 3-0.
După aceste două meciuri (Rapid-Dinamo 2-1 și Slobozia-Craiova 0-3), oltenii au acumulat 56 de puncte și sunt aproape siguri că vor fi campioni neoficiali ai sezonului regulat. ”Știința” mai are două meciuri de jucat până la intrarea în play-off: cu Metaloglobus acasă și în deplasare cu Rapid.