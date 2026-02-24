Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off”

Cine este principala favorită la titlu în SuperLiga, din punctul de vedere al patronului celor de la FCSB. Gigi Becali este convins că această echipă va lua la pas trofeul, dar cu o condiție.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 18:00
Gigi Becali a anuntat principala favorita la titlu in SuperLiga Castiga campionatul la pas Singurul ghinion al lor ar fi sa intram noi in playoff
Universitatea Craiova, echipa din SuperLiga văzută de Gigi Becali drept mare favorită la titlu. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB nu este departe doar de apărarea titlului de campioană din sezonul trecut, ci și de calificarea în play-off. În aceste condiții, Gigi Becali este de părere că o echipă din provincie, cu evoluții constant bune în acest campionat, este mare favorită la titlu.

Care este echipa din SuperLiga văzută de Gigi Becali drept mare favorită la titlu

Șansele ca FCSB să mai intre în play-off-ul ediției 2025-2026 din SuperLiga s-au diminuat considerabil după meciul FC Argeș – Farul Constanța 1-0. Gigi Becali este de părere că mare favorită la titlul de campioană în primăvară este Universitatea Craiova.

La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB a fost fair-play și a recunoscut valoarea echipei din Bănie. În viziunea lui Becali, dacă echipa pe care o conduce nu prinde top 6, lucrurile sunt clare. Mai exact, Universitatea Craiova iese campioană la pas. În schimb, intrarea celor de la FCSB în play-off ar schimba total situația.

”Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi. Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm”, afirmă Becali.

Cum se prezintă situația după 28 de etape din sezonul regulat de SuperLiga

Universitatea Craiova a profitat din plin de rezultatul de pe Arena Națională dintre Rapid și Dinamo (scor 2-1) și s-a distanțat la 4 puncte de rivalele din Capitală în fruntea clasamentului din SuperLiga. Elevii lui Filipe Coelho nu au avut nicio emoție la Slobozia și au învins pe Unirea la scor de neprezentare, 3-0.

După aceste două meciuri (Rapid-Dinamo 2-1 și Slobozia-Craiova 0-3), oltenii au acumulat 56 de puncte și sunt aproape siguri că vor fi campioni neoficiali ai sezonului regulat. ”Știința” mai are două meciuri de jucat până la intrarea în play-off: cu Metaloglobus acasă și în deplasare cu Rapid.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
