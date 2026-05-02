Gigi Becali a anunțat revoluția la FCSB: „Ne despărțim de 6-7 jucători”

Gigi Becali (67 de ani) a transmis după Csikszereda – FCSB 1-0, printre altele, și că își dorește să opereze mai multe modificări la nivelul lotului de jucători de la echipa roș-albastră după finalul sezonului în curs. Pe lângă venirile anunțate deja în mai multe rânduri în ultima perioadă, finanțatorul campioanei en-titre a României a informat și că urmează să se înregistreze și destul de multe plecări în această vară.

Gigi Becali a anunțat șase sau chiar șapte plecări de la FCSB în această vară

Mai exact, omul de afaceri a vorbit despre șase sau chiar șapte jucători ajunși pe „lista neagră”, fără să ofere însă mai multe detalii, referitoare la numele fotbaliștilor în cauză. Pe de altă parte, Becali, întrebat în mod special în legătură cu această chestiune, nu a părut deloc convins că ar vrea să se despartă de Mihai Lixandru, chiar dacă a admis că acesta a greșit la golul marcat de echipa din Miercurea Ciuc în partida de vineri seară.

De asemenea, patronul de la FCSB i-a lăudat pe Mihai Popescu și Joyskim Dawa pentru modul în care ei evoluează în prezent, în ciuda faptului că în ultimul an s-au confruntat cu accidentări grave. În schimb, din această perspectivă l-a dat drept exemplu negativ pe Siyabonga Ngezana, cel care refuză în continuare să se opereze.

Ce ar urma să se întâmple cu Lixandru, Mihai Popescu, Dawa și Ngezana

Chiar și așa însă, Becali a transmis totuși că nu ia în calcul să se despartă de fundașul central sud-african, întrucât a subliniat că este mulțumit per total de evoluțiile sale, bineînțeles în special de cele avute înainte ca problema medicală respectivă să apară. „O să fie 6-7 jucători de care ne vom despărți. (n.r. Despre Mihai Lixandru) Nu cred că este el, poate să fie, dar nu cred. Avem contract cu el. Săracul, nu am ce să-i fac, nu e vinovat el.

După accidentare nu a mai fost. Nu știu care e psihologia asta, sunt unii fotbaliști care după accidentare nu mai sunt ăia, se schimbă. (n.r. Mihai) Popescu, după accidentare e mai bun, fundașul central. Chiar și Dawa, spuneau că gata, se lasă de fotbal. Văd că e mai bun decât înainte, are timing mai bun. Ia fața adversarului, mai multă iuțeală, mai multă apreciere a mingii.

Cum să nu ai încredere în Ngezana? Nu am văzut cine este? Eu am văzut cine este el. În ultimul an el a fost accidentat. Sunt unii oameni care au ceva la bibilică. Nu înțeleg ce le spune doctorul. Operează-te, bă, că nu ai cum, ăla vede pe film acolo, pe RMN. Asta e problema, nebunia lui, nu că nu am încredere în el ca fotbalist”, la