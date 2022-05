Gigi Becali a anunțat stadionul pe care se va juca finala FCSB – CFR Cluj: “Au început lucrările la gazon. Nu avem ce face!”

FCSB și sunt aproape de a disputa finala campionatului cu titlul pe masă. Roș-albaștrii au probleme în ceea ce privește terenul propriu, Arena Națională fiind închiriată pentru un festival de muzică, iar din Ghencea nu vine niciun semn.

Gigi Becali a anunțat stadionul pe care se va juca finala FCSB – CFR Cluj: “N-am primit niciun răspuns de la Steaua”

Patronul susține că așteaptă până joi un semn din partea celor care administrează stadionul Steaua, însă, cel mai probabil, confruntarea decisivă cu CFR Cluj se va disputa pe stadionul din Buzău:

“N-am primit niciun răspuns de la Steaua. Mâine este ultima zi. O să spunem stadionul și apoi o să facem plângeri penale. Referitor la Arena Națională, am vorbit cu băiatul ăla și le-am spus că le dau 40.000 de euro. A

u spus că nu pot, că vin aparaturi, artiști. Mi s-a părut de bun simț, nu avea nicio vină. Ce vină să aibă că un stadion făcut pentru fotbal e închiriat de Primărie pentru alte spectacole?

“Este abuz în serviciu. Am trimis ofertă de 46.000 de euro. Motivul lor este că nu au grilă”

Așa o mare nebunie nici nu îți vine să crezi că se poate întâmpla. Bagă 100 de milioane într-un stadion pe care nu joacă nimeni. Sunt o echipă amatoare și vin 2000 de spectatori. Deocamdată ei (n.r. CSA Steaua) sunt nimeni. Sunt amatori.

Am zis să stăm până în ultimul moment. Chiar dacă nu se va întâmpla nimic. Am trimis printr-un executor judecătoresc. Este abuz în serviciu. Am trimis ofertă de 46.000 de euro. Motivul lor este că nu au grilă.

“O să mergem la Buzău, s-au făcut lucrările pentru gazon, mă refer. Nu avem ce face”

În mintea lor, echipa națională e altceva. Ambele sunt societăți comerciale înregistrate în România și se plătește. Am spus că plătim dublu Arena Națională. Facem stadion pentru fotbal, ar veni 100.000 de oameni, dar nu se poate juca pe cel mai mare stadion al țării.

Numai în România se poate întâmpla așa ceva. FCSB este pe primul loc detașat la numărul de fani. Noi avem 5.000.000 de spectatori, la ei vin 1200 de fani la meciuri. Ministrul spune de popor, doar că poporul nu are voie să vină la meci. O să mergem la Buzău, s-au făcut lucrările pentru gazon, mă refer. Nu avem ce face”, a spus Becali la Pro Arena.

“La ora asta chiar suntem foarte favoriți. Ei joacă împotriva Craiovei, eu cu Voluntari”

Patronul FCSB are încredere în echipa sa în lupta la titlu şi susţine că Universitatea Craiova nu poate aborda cu titularii derby-ul cu CFR Cluj atâta timp cât echipa ar putea juca finala Cupei României câteva zile mai târziu:

“La ora asta chiar suntem foarte favoriți. Ei joacă împotriva Craiovei, eu cu Voluntari. Normal ar fi ca ei să aibă un meci greu și să avem noi egalul. Dacă avem egalul și jucăm și acasă, suntem favoriți.

Dacă punem și valoarea suntem și mai favoriți. De ce suntem favoriți? Ai văzut ce înseamnă 30.000 de spectatori? Noi nu mai stăteam în ghete. Emoția publicului. De ce să jucăm cu spectatori în tribune?

“Nu poți să ceri să abordeze la 100% meciul cu CFR Cluj. Fiecare își joacă cartea. Ai rezervele, doar să nu joace cu copii”

Nici nu poți să ceri să abordeze la 100% meciul cu CFR Cluj. Fiecare își joacă cartea. Ai rezervele. Doar să nu joace cu copii. Au jucători cu care pot aborda meciul. Nu poți să ceri să le piardă finala Cupei. Și eu făceam tot la fel.

Dacă ei vor juca finala Cupei, așa ar fi normal. Am vorbit cu Mihai Rotaru și voiau să țintească locul doi. Mi-a spus că dacă nu se poate, se vor concentra pe finala Cupei. Așa aș fi făcut și eu. Nu pot să fiu supărat”, a spus Becali.