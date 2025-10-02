Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova: „Ăstia nu sunt jucători?”

FCSB are două meciuri importante într-un interval de trei zile. , în a doua etapă din Europa League. Duminică, roş-albaştrii joacă acasă derby-ul cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova! Cinci jucători de bază, lăsaţi pe bancă în confruntarea cu elveţienii

Gigi Becali a intrat în direct cu câteva ore înaintea meciului cu elveţienii şi a anunţat strategia pentru cele două meciuri. Cu Young Boys, FCSB va începe fără cinci piese de bază: Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic şi Bîrligea:

„Va fi Thiam în stânga. Cred că Pantea o să fie în stânga și . Radunovic nu e accidentat, dar avem nevoie de el cu Craiova. Nu are probleme. Meciul ăla e foarte important, pentru că dacă batem nu mai avem nicio emoție la play-off.

Toți gândesc așa, eu intru în detalii. Probabil toți gândesc tot ca mine. Un antrenor nu e normal să intre în detalii, să explice toată bucătăria, ei spun de meciul care vine, atât.

Eu am calculat pentru meciul cu Craiova. Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic, Bîrligea nu joacă. George Popescu nu este jucătorul care era numărul unu și când vorbeam cu Coman nici măcar nu avea pretenții să intre în locul lui? Ăstia nu sunt jucători?

„Să vedem cum e vremea. Dacă e bună, poate mă duc”

Alibec nu este jucătorul care era la națională și câștiga campionate pentru Farul? Edjouma și Alhassan nu sunt doi închizători buni, puternici? Thiam nu este un jucător care a demonstrat deja și avem încredere în el? E adevărat, e puțină diferență, dar e posibil ca asta să fie echipa câștigătoare, eu am încredere în jucătorii ăstia.

E ceva că vin 30.000 de fani pe vremea asta. Nu cred că vin, să vedem cum e vremea. Dacă e bună, poate mă duc. Știi când mă duc? Când am o siguranță că voi câștiga sigur. Nu mă uit la Craiova, îmi doresc să mânănce o bătaie, așa îmi doresc.

Nu îi îţi pumnii Craiovei: „E adversarul tău, vrei să mănânce bătaie mereu”

Voi vă doriți ce vă doriți, eu spun ce vreau eu. Nu sunt acum… dacă mi-aș fi dorit m-aș fi uitat să le țin ghinion. Dar nu mă interesează așa tare. Mă interesează duminică și meciurile lor din campionat.

Asta din Europa nu mă interesează, dar vreau să mănânce bătaie ca să fie descurajați. Cine vrea ca adversarul lui să câștige? E Mirel, dar ce să fac acum? Mai tare e sentimentul ăsta de adversar decât cel de rudenie cu Mirel. Sunt lucruri pe care nu le poți controla. E adversarul tău, vrei să mănânce bătaie mereu. Trei puncte”, a spus Gigi Becali la Digisport.