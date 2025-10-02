Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova: „Ăstia nu sunt jucători?”

Gigi Becali a intrat în direct înaintea confruntării cu Young Boys şi a anunţat strategia pentru meciurile cu elveţienii şi cu Universitatea Craiova, în weekend. Cinci absenţe de marcă pentru FCSB în Europa League.
Marian Popovici
02.10.2025 | 16:45
Gigi Becali a anuntat strategia pentru meciurile cu Young Boys si Universitatea Craiova Astia nu sunt jucatori
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova: "Ăstia nu sunt jucători?". Sursa: sportpictures.eu

FCSB are două meciuri importante într-un interval de trei zile. Campioana României joacă joi, de la ora 19:45 cu Young Boys, în a doua etapă din Europa League. Duminică, roş-albaştrii joacă acasă derby-ul cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova! Cinci jucători de bază, lăsaţi pe bancă în confruntarea cu elveţienii

Gigi Becali a intrat în direct cu câteva ore înaintea meciului cu elveţienii şi a anunţat strategia pentru cele două meciuri. Cu Young Boys, FCSB va începe fără cinci piese de bază: Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic şi Bîrligea:

„Va fi Thiam în stânga. Cred că Pantea o să fie în stânga și Crețu în dreapta. Radunovic nu e accidentat, dar avem nevoie de el cu Craiova. Nu are probleme. Meciul ăla e foarte important, pentru că dacă batem nu mai avem nicio emoție la play-off.

ADVERTISEMENT

Toți gândesc așa, eu intru în detalii. Probabil toți gândesc tot ca mine. Un antrenor nu e normal să intre în detalii, să explice toată bucătăria, ei spun de meciul care vine, atât.

Eu am calculat pentru meciul cu Craiova. Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic, Bîrligea nu joacă. George Popescu nu este jucătorul care era numărul unu și când vorbeam cu Coman nici măcar nu avea pretenții să intre în locul lui? Ăstia nu sunt jucători?

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

„Să vedem cum e vremea. Dacă e bună, poate mă duc”

Alibec nu este jucătorul care era la națională și câștiga campionate pentru Farul? Edjouma și Alhassan nu sunt doi închizători buni, puternici? Thiam nu este un jucător care a demonstrat deja și avem încredere în el? E adevărat, e puțină diferență, dar e posibil ca asta să fie echipa câștigătoare, eu am încredere în jucătorii ăstia.

ADVERTISEMENT
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu...
Digisport.ro
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat

E ceva că vin 30.000 de fani pe vremea asta. Nu cred că vin, să vedem cum e vremea. Dacă e bună, poate mă duc. Știi când mă duc? Când am o siguranță că voi câștiga sigur. Nu mă uit la Craiova, îmi doresc să mânănce o bătaie, așa îmi doresc.

Nu îi îţi pumnii Craiovei: „E adversarul tău, vrei să mănânce bătaie mereu”

Voi vă doriți ce vă doriți, eu spun ce vreau eu. Nu sunt acum… dacă mi-aș fi dorit m-aș fi uitat să le țin ghinion. Dar nu mă interesează așa tare. Mă interesează duminică și meciurile lor din campionat.

ADVERTISEMENT

Asta din Europa nu mă interesează, dar vreau să mănânce bătaie ca să fie descurajați. Cine vrea ca adversarul lui să câștige? E Mirel, dar ce să fac acum? Mai tare e sentimentul ăsta de adversar decât cel de rudenie cu Mirel. Sunt lucruri pe care nu le poți controla. E adversarul tău, vrei să mănânce bătaie mereu. Trei puncte”, a spus Gigi Becali la Digisport.

„Gladiatorul” FCSB-ului, în lot pentru meciul cu Young Boys! Gigi Becali l-a anunţat...
Fanatik
„Gladiatorul” FCSB-ului, în lot pentru meciul cu Young Boys! Gigi Becali l-a anunţat titular în direct. Update exclusiv
Rezultate Conference League, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Rezultate Conference League, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Cine transmite la TV meciurile FCSB – Young Boys și Rakow – Universitatea...
Fanatik
Cine transmite la TV meciurile FCSB – Young Boys și Rakow – Universitatea Craiova. Zi plină pe canalele de sport
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fotbalistul român care strălucește în Spania este ocolit de Mircea Lucescu: 'Nu se...
iamsport.ro
Fotbalistul român care strălucește în Spania este ocolit de Mircea Lucescu: 'Nu se respectă niște principii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!