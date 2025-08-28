Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”

Telenovela transferului lui Louis Munteanu pare departe de a se încheia. Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, ține la preț și negociază la sânge, dar Gigi Becali e convins că, până la urmă, golgheterul Superligii va ajunge la FCSB. și a oferit detalii interesante la FANATIK SUPERLIGA.

Louis Munteanu, la FCSB!? Gigi Becali e gata să mărească oferta pentru atacantul de la CFR

Atacantul crescut de Gică Hagi la Farul a impresionat în ultimul sezon, iar Neluțu Varga așteaptă oferte uriașe din străinătate. Totuși, până în acest moment, oficialii clubului din Gruia nu i-au dat drumul.

Gigi Becali vrea să profite de situația nu tocmai bună din punct de vedere financiar prin care trec rivalii și să îl aducă pe Louis la FCSB. Latifundiarul din Pipera a declarat că e dispus să crească suma oferită inițial și chiar a dat de înțeles că Neluțu Varga nu e complet hotărât să refuze oferta campioanei României.

„E mult, 6 milioane. Pentru că ești tu, Horia (n.r. Ivanovici), la mijloc, 4 milioane jumate. Pentru tine, Horia, îi dau și 10% din drepturi. El e fotbalist. Nu îl compari cu Blănuță. Știu. Nu îl compari pe Blănuță cu Louis. Eu ce, crezi că sunt disperat să îl iau pe Louis? Eu îl iau să fac bani. Nu faci bani cu Blănuță.

„O să ajungă Munteanu la mine până la urmă”

Niciodată nu dau atât. Am dat eu vreodată 4 milioane pe un fotbalist din România? El e jucător de clasă. Nu comparăm mere cu pere. Îl compari pe Blănuță cu Munteanu? Ce naiba… Louis e clasă. Eu nu zic că Blănuță nu e jucător, dar Louis se învârte, pac-pac, a dat gol.

O să ajungă el la mine până la urmă (n.r. – râde). O să ajungă. Tot la mine. Am vorbit cu ‘Tati’ ieri. Am zis: «Să nu te superi, așa am gândit eu, 4 milioane. Eu îți spun adevărul». A zis că nu se supără, dar e prea puțin. Atât pot eu să dau. Sunt bani mulți”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

