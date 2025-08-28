Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu ‘Tati’ Varga! Pentru tine, Horia, am mai pus 500.000 de euro și 10%”

Gigi Becali îl vrea cu orice preț pe Louis Munteanu la FCSB. Suma pe care e dispus să o plătească lui Neluțu Varga pentru golgheterul Superligii.
Alex Bodnariu
28.08.2025 | 12:50
Gigi Becali a anuntat suma maxima pentru transferul lui Louis Munteanu Am vorbit cu Tati Varga Pentru tine Horia am mai pus 500000 de euro si 10
breaking news
Gigi Becali a anunţat suma maximă pentru transferul lui Louis Munteanu: “Am vorbit cu “tati” Varga! Până la urmă, tot la mine ajunge!” Ce artificiu a făcut patronul CFR-ului

Telenovela transferului lui Louis Munteanu pare departe de a se încheia. Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, ține la preț și negociază la sânge, dar Gigi Becali e convins că, până la urmă, golgheterul Superligii va ajunge la FCSB. Omul de afaceri a discutat telefonic cu finanțatorul echipei din Gruia și a oferit detalii interesante la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, la FCSB!? Gigi Becali e gata să mărească oferta pentru atacantul de la CFR

Gigi Becali și-l dorește foarte mult pe Louis Munteanu la FCSB. Atacantul crescut de Gică Hagi la Farul a impresionat în ultimul sezon, iar Neluțu Varga așteaptă oferte uriașe din străinătate. Totuși, până în acest moment, oficialii clubului din Gruia nu i-au dat drumul.

Gigi Becali vrea să profite de situația nu tocmai bună din punct de vedere financiar prin care trec rivalii și să îl aducă pe Louis la FCSB. Latifundiarul din Pipera a declarat că e dispus să crească suma oferită inițial și chiar a dat de înțeles că Neluțu Varga nu e complet hotărât să refuze oferta campioanei României.

ADVERTISEMENT

„E mult, 6 milioane. Pentru că ești tu, Horia (n.r. Ivanovici), la mijloc, 4 milioane jumate. Pentru tine, Horia, îi dau și 10% din drepturi. El e fotbalist. Nu îl compari cu Blănuță. Știu. Nu îl compari pe Blănuță cu Louis. Eu ce, crezi că sunt disperat să îl iau pe Louis? Eu îl iau să fac bani. Nu faci bani cu Blănuță.

„O să ajungă Munteanu la mine până la urmă”

Niciodată nu dau atât. Am dat eu vreodată 4 milioane pe un fotbalist din România? El e jucător de clasă. Nu comparăm mere cu pere. Îl compari pe Blănuță cu Munteanu? Ce naiba… Louis e clasă. Eu nu zic că Blănuță nu e jucător, dar Louis se învârte, pac-pac, a dat gol.

ADVERTISEMENT
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini
Digi24.ro
VIDEO Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe și mașini

O să ajungă el la mine până la urmă (n.r. – râde). O să ajungă. Tot la mine. Am vorbit cu ‘Tati’ ieri. Am zis: «Să nu te superi, așa am gândit eu, 4 milioane. Eu îți spun adevărul». A zis că nu se supără, dar e prea puțin. Atât pot eu să dau. Sunt bani mulți”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
FOTO Americanii au rămas
Digisport.ro
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat

Gigi Becali a anunțat suma maximă pe care este pregătit să o plătească pentru Louis Munteanu

CFR Cluj, probleme mari de lot înaintea returului cu Hacken: “Ce vină avem...
Fanatik
CFR Cluj, probleme mari de lot înaintea returului cu Hacken: “Ce vină avem noi?!” Sheriff Sinyan a trecut peste o mare cumpănă. Exclusiv
Fierbe Oltenia! Universitatea Craiova, faţă în faţă cu istoria: “Este cel mai important...
Fanatik
Fierbe Oltenia! Universitatea Craiova, faţă în faţă cu istoria: “Este cel mai important meci din ultimii zeci de ani!” Câţi fani vor fi pe stadion
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important...
Fanatik
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu între Lixandru şi Baba!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care...
iamsport.ro
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care se aflau în preajma lui
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!