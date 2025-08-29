Gigi Becali a anunţat suma uriaşă pe care FCSB o va câștiga din bilete în Europa League: “O să vindem pachete! La meciurile astea o să fie sold-out”

„Roș-albaștrii” vor întâlni cei mai puternici adversari pe teren propriu, lucru ce îi convine de minune lui Gigi Becali. Patronul campioanei României și-a făcut deja planul în ceea ce privește biletele pentru cele patru meciuri de pe Arena Națională.

Gigi Becali are planul făcut după ce FCSB și-a aflat adversarii din Europa League

Așteptarea a luat sfârșit, iar FCSB și-a aflat adversarele din acest sezon de UEFA Europa League. Dintre cele 8 meciuri, „roș-albaștrii” vor disputa 4 pe Arena Națională, mai exact împotriva lui Feyenoord Rotterdam, Fenerbahce, Young Boys Berna și Bologna.

Echipele sunt destul de atractive pentru publicul larg, iar În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul lui FCSB a calculat câți bani va câștiga din vânzarea pachetelor pentru Europa League:

„E de două ori mai ușor decât anul trecut. Nu e niciuna dintre ele Manchester United, dar în toate meciurile va fi stadionul plin pentru că oamenii abia așteaptă rezultate. Vom face pachet pentru toate meciurile. Sunt mulțumit pentru că nu poți să spui de niciuna că n-ai cum s-o bați, poate doar Fenerbahce. Important este că jucăm acasă cu echipele tari”, a explicat Gigi Becali în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Câți bani va câștiga FCSB din pachetele de Europa League

Conform spuselor patronului, meciul cu Manchester United de sezonul trecut i-a adus în conturi aproximativ 1,2 milioane de euro. Chiar dacă niciunul dintre adversarii din acest an nu se ridică la notorietatea uriașului club britanic, Gigi Becali este foarte optimist în ceea ce privește fanii ce vor lua cu asalt tribunele:

„La fiecare meci o să vin. Este normal că e bine să jucăm cu echipele bune acasă. (n.r. – cât se câștigă cu stadionul plin) 1.000.000 – 1.200.000… patru meciuri, patru milioane, cam atât. Lăsați-ne să ne pregătim de finală. Îți dai seama că trebuie să-mi îmbrac toate costumele.

Toate echipele cu care am picat le putem învinge, în afară de Fenerbahce. Ea este singura echipă pe care nu o putem bate. Dar, mai știi? La București… Dumnezeu să ne ajute… cine știe”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.