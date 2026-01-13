Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a anunțat super transferul, dezvăluit exclusiv de Fanatik, pe care-l forțează la FCSB: „Azi trimit contractul!”

FCSB poate da lovitura în perioada de transferuri! Gigi Becali a dat ultimele informații despre mutarea pe care campioana României ar putea să o facă.
Alex Bodnariu
13.01.2026 | 11:46
Negocieri cu un fotbalist de Champions League. Anunțul lui Gigi Becali
FCSB a mutat timid pe piața transferurilor, însă oficialii campioanei României vor să mai aducă un jucător. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că se poartă negocieri cu un mijlocaș central, iar în cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, s-ar putea lua o decizie.

FCSB a găsit înlocuitor pentru Adrian Șut. Negocieri cu un mijlocaș de Champions League

Campioana României l-a pierdut pe Adrian Șut. Mijlocașul a fost vândut la Al Ain, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar oficialii de la FCSB au început imediat să caute întăriri. O variantă pentru postul de mijlocaș central a fost deja identificată, iar Mihai Stoica a purtat discuții atât cu jucătorul, cât și cu impresarii acestuia.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că, în această perioadă, campioana României nu ar trebui să facă foarte multe transferuri, ci doar să aducă jucători care pot oferi un plus evident echipei, în condițiile în care lotul este deja unul puternic.

Semnează Ofri Arad cu FCSB!? Ce spune Gigi Becali

Omul de afaceri a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit ultimele informații legate de mercato. Gigi Becali a recunoscut că se poartă negocieri cu un mijlocaș defensiv care ar urma să îi ia locul lui Adrian Șut. FANATIK a aflat că este vorba despre Ofri Arad, jucătorul care s-a despărțit recent de Kairat Almaty.

„Eu am spus că ori iau marfă bună, ori nu iau deloc. A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul. Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea. Dacă este convenabil, zicem ok, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem. Altceva nu prea văd să luăm. Nu am găsit jucători buni. A crescut piața la fotbal, nu mai poți lua jucători buni.

În Polonia și Portugalia au crescut prețurile. Au și ei bani. E mai greu. Polonezii cumpără ce e mai bun. Doar să crești cumva. Am găsit unul bun. Să vedem astăzi dacă ne convine. Este un număr 6. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea la FCSB un fotbalist din Israel

Mai mult, Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că și-ar dori foarte mult la FCSB un fotbalist israelian, iar Ofri Arad, mijlocașul despre care FANATIK a scris, respectă acest criteriu. Omul de afaceri a dezvăluit și motivele sale.

„Eu vreau un piston iute. Unul care să dea viteză. Hai să vedem. MM știe, l-am lăsat pe el. Nu mai am ce să iau. Mă uit și nu am. Căutați voi acum, voi sunteți specialiști. Eu nu stau să mă uit, nu îmi place. Eu i-am spus așa: dacă este israelian, m-aș bucura foarte tare. Vreau în echipa mea un strănepot al lui Avram, Isaac și Iacob. Vreau o mlădiță din poporul israelian. Am studiat mult, am citit și am început să iubesc poporul evreu”, a declarat Gigi Becali.

„CEL MAI BUN!”. MM Stoica A GASIT JUCATORUL cu care Gigi Becali DA LOVITURA la FCSB

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
