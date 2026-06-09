Sport

Gigi Becali a anunţat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul Europei: „Pentru că a fost cuminte, îi dau drumul pe 3 milioane”

Darius Olaru e pe picior de plecare de la FCSB. Căpitanul roş-albaştrilor are ofertă din vestul Europei, iar Gigi Becali i-a promis că va mai scădea din pretenţii ca să poată să plece.
Marian Popovici
09.06.2026 | 18:47
Gigi Becali a anuntat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul Europei Pentru ca a fost cuminte ii dau drumul pe 3 milioane
breaking news
Gigi Becali a anunţat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul Europei: "Pentru că a fost cuminte, îi dau drumul pe 3 milioane". Sursa: sportpictures.eu
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FCSB se mişcă pe piaţa transferurilor. FANATIK a anunţat că roş-albaştri l-au transferat pe Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru care au plătit 450.000 de euro. Gigi Becali a confirmat mutarea, spunând că jucătorul va avea 15.000 de euro salariu.

Gigi Becali, anunţ uriaş despre transferul lui Darius Olaru: „Aşteaptă răspunsul din Olanda”

Patronul celor de la FCSB a vorbit şi despre iminenta plecare a lui Darius Olaru. Gigi Becali i-a spus căpitanului că e dispus să mai renunţe din pretenţii şi îl lasă să plece pe 3 milioane de euro, oferta venind de la un club din vestul Europei:

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„E posibil Olaru, am avut ofertă de 3 milioane de euro din Arabia Saudită. Nu am vrut, am cerut 4. A venit el ofertă din Olanda cu 2,3 milioane de euro. I-am zis că pentru că a fost cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane de euro și să dea banii și în 3 rate că nu am nevoie de bani.

El acum așteaptă răspunsul din Olanda, da. Chiar în primul meci mi se pare că jucăm cu ei. În amicale. Nu știu dacă se rezolvă până atunci. Eu vă spun lucrurile așa cum stau, adevărul”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Patronul FCSB voia patru milioane de euro pe căpitan: „Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin”

Gigi Becali şi-a coborât cu un milion de euro pretenţiile pentru transferul lui Darius Olaru. În urmă cu câteva zile, patronul celor de la FCSB a dezvăluit că orice echipă care îl vrea pe mijlocaş trebuie să achite măcar patru milioane de euro, cu unul mai puţin decât clauza de reziliere:

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„Am o ofertă, dar să dea banii. Ei au zis 3 (n.r. milioane de euro) și eu am zis 5. După aia am zis 4,5. (n.r. Din zona arabă?) Da! Poate-l dau și pe 4, dar nu vreau să audă ei. Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă”, a spus Becali în urmă cu câteva zile

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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