Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost tras pe linie moartă la FCSB după meciul de tristă amintire cu Dinamo Zagreb. , iar Gigi Becali a declarat că nu se va mai baza pe el în meciurile rămase de disputat.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Denis Alibec la Farul: „Gratis, dacă se înţeleg”

Atacantul este aproape de o revenire spectaculoasă la fostul său club, Farul Constanţa. Gigi Becali a declarat pentru FANATIK că e gata să îl lase gratis pe atacant la echipa lui Gică Hagi, totul e ca cele două părţi să se înţeleagă:

ADVERTISEMENT

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a spus Gigi Becali pentru publicaţia noastră.

Denis Alibec, salariu uriaş, realizări puţine la FCSB!

Denis Alibec a venit în vară la FCSB, gratis, de la Farul Constanţa. Gigi Becali i-a oferit un salariu consistent, 25.000 de euro lunar. În plus, atacantul a încasat şi o primă de 250.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. Despre transferul lui Alibec la Farul a scris în premieră, .

ADVERTISEMENT

Însă, evoluţiile lui Denis Alibec nu au fost pe măsura aşteptărilor. În cele 14 meciuri disputate în acest sezon la FCSB, Alibec a marcat o singură dată, din penalty, cu Gloria Bistriţa, în Cupa României, şi a avut două pase decisive.

ADVERTISEMENT

Ultima discuţie dintre Gigi Becali şi Denis Alibec: „Ai fost praf”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, pe care a avut-o cu Denis Alibec la şedinţa pe care a avut-o luni la echipă. Atacantul i-a cerut încă două meciuri să demonstreze, dar patronul nu a vrut să audă:

„I-am spus și lui Alibec. Că domne, că dați-mi și mie două meciuri măcar. Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf. Mi-a zis că vrea și el două meciuri. Nu am cum să-i dau două meciuri acum”, a dezvăluit patronul.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, aproape de a treia revenire la Farul

Denis Alibec ar putea reveni la Farul Constanţa dacă va accepta un salariu mai mic. El a ajuns pentru prima dată la formaţia lui Gică Hagi în 2022, când şi-a încheiat contractul cu Kayserispor. „Regele” l-a resuscitat pe atacant, cu ajutorul căruia a câştigat titlul de campion, un an mai târziu.

A plecat imediat după la Muaither, în Qatar, dar un an mai târziu s-a întors la Farul. Dacă se va înţelege cu oficialii „marinarilor”, va fi al treilea descălecat al lui Alibec la Farul Constanţa, în decurs de patru ani.