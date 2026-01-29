Sport

Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv

Gigi Becali a anunţat că e gata să renunţe gratis la Denis Alibec gratis în această iarnă la o rivală la play-off din SuperLiga. Mai rămâne ca atacantul să se înţeleagă cu noul club.
Marian Popovici
29.01.2026 | 18:28
Gigi Becali a anuntat transferul lui Denis Alibec in SuperLiga Il las gratis daca se inteleg Exclusiv
breaking news
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost tras pe linie moartă la FCSB după meciul de tristă amintire cu Dinamo Zagreb. Atacantul a fost scos de pe lista de SuperLiga, iar Gigi Becali a declarat că nu se va mai baza pe el în meciurile rămase de disputat.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Denis Alibec la Farul: „Gratis, dacă se înţeleg”

Atacantul este aproape de o revenire spectaculoasă la fostul său club, Farul Constanţa. Gigi Becali a declarat pentru FANATIK că e gata să îl lase gratis pe atacant la echipa lui Gică Hagi, totul e ca cele două părţi să se înţeleagă:

ADVERTISEMENT

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a spus Gigi Becali pentru publicaţia noastră.

Denis Alibec, salariu uriaş, realizări puţine la FCSB!

Denis Alibec a venit în vară la FCSB, gratis, de la Farul Constanţa. Gigi Becali i-a oferit un salariu consistent, 25.000 de euro lunar. În plus, atacantul a încasat şi o primă de 250.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. Despre transferul lui Alibec la Farul a scris în premieră, iamsport.ro.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Însă, evoluţiile lui Denis Alibec nu au fost pe măsura aşteptărilor. În cele 14 meciuri disputate în acest sezon la FCSB, Alibec a marcat o singură dată, din penalty, cu Gloria Bistriţa, în Cupa României, şi a avut două pase decisive.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Ultima discuţie dintre Gigi Becali şi Denis Alibec: „Ai fost praf”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit şi discuţia pe care a avut-o cu Denis Alibec la şedinţa pe care a avut-o luni la echipă. Atacantul i-a cerut încă două meciuri să demonstreze, dar patronul nu a vrut să audă:

„I-am spus și lui Alibec. Că domne, că dați-mi și mie două meciuri măcar. Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf. Mi-a zis că vrea și el două meciuri. Nu am cum să-i dau două meciuri acum”, a dezvăluit patronul.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, aproape de a treia revenire la Farul

Denis Alibec ar putea reveni la Farul Constanţa dacă va accepta un salariu mai mic. El a ajuns pentru prima dată la formaţia lui Gică Hagi în 2022, când şi-a încheiat contractul cu Kayserispor. „Regele” l-a resuscitat pe atacant, cu ajutorul căruia a câştigat titlul de campion, un an mai târziu.

A plecat imediat după la Muaither, în Qatar, dar un an mai târziu s-a întors la Farul. Dacă se va înţelege cu oficialii „marinarilor”, va fi al treilea descălecat al lui Alibec la Farul Constanţa, în decurs de patru ani.

  • 35 de ani are Denis Alibec
  • 500.000 de euro este cota de piaţă a atacantului
Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Fanatik
Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry...
Fanatik
Grand Chess Tour revine în România în 2026! Ce a declarat legendarul Garry Kasparov și pentru ce premii se vor lupta cei mai buni jucători din lume
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este...
Fanatik
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i s-ar fi spus ”Stadionul României”, dar Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu s-au opus
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!