Sport

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB pe final de mercato: „Cred că se face”

FCSB este destul de aproape de un nou transfer! Este vorba despre un atacant: anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali!
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.02.2026 | 00:37
Gigi Becali anunta un nou transfer la FCSB pe final de mercato Cred ca se face
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că sunt șanse destul de mari ca FCSB să realizeze în scurt timp un nou transfer. Campioana României își mai dorește în principiu un atacant, iar patronul a înaintat două variante în acest sens.

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea aducerii unui nou atacant la FCSB, după plecarea lui Denis Alibec

După ce a lămurit situația lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, omul de afaceri din Pipera a dezvăluit că în prezent există anumite tatonări cu alți doi fotbaliști, ambii de atac, unul care evoluează în Olanda, iar al doilea despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, tocmai pentru că a apreciat că el ar avea cele mai mari șanse să ajungă la echipa roș-albastră.

ADVERTISEMENT

„Nu-l vor ei (n.r. colaboratorii săi de la FCSB pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt), eu am vrut, a fost vorba de portar, de Zima, să-l dau pe Zima acolo împrumut și să le mai dau eu 200.000. Nu au vrut ei, că nu are unde să joace la noi. Da, MM, antrenorii, nu îl vor, au zis că noi vrem să intrăm în play-off, nu avem timp de Cojocaru, de Ciubotaru.

Am ținut minte Cojocaru, că am mare oftică, nu ai cum să câștigi meciuri cu Cojocaru, unul Cojocaru pe la Farul (n.r. în meciul cu Dinamo). Bine, hai gata, că nu vreau să comentez.

ADVERTISEMENT
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide...
Digi24.ro
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale

S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum atacanţi am trei.

ADVERTISEMENT
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o...
Digisport.ro
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă

(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după FCSB – FC Botoșani 2-1. 

Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate...
Fanatik
Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB
Darius Olaru a numit principala problemă a FCSB-ului după 2-1 cu FC Botoșani:...
Fanatik
Darius Olaru a numit principala problemă a FCSB-ului după 2-1 cu FC Botoșani: „Chiar acum m-am uitat și am văzut”
Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în...
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026: program, favorite, rezultate etape și cum urmărești în România. Franța, victorie clară la debut. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!