Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB pe final de mercato: „Cred că se face”

Gigi Becali a anunțat că sunt șanse destul de mari ca FCSB să realizeze în scurt timp un nou transfer. Campioana României își mai dorește în principiu un atacant, iar patronul a înaintat două variante în acest sens.

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea aducerii unui nou atacant la FCSB, după plecarea lui Denis Alibec

După ce a lămurit situația lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, omul de afaceri din Pipera a dezvăluit că în prezent există anumite tatonări cu alți doi fotbaliști, ambii de atac, unul care evoluează în Olanda, iar al doilea despre care nu a dorit să ofere prea multe detalii, tocmai pentru că a apreciat că el ar avea cele mai mari șanse să ajungă la echipa roș-albastră.

„Nu-l vor ei (n.r. colaboratorii săi de la FCSB pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt), eu am vrut, a fost vorba de portar, de Zima, să-l dau pe Zima acolo împrumut și să le mai dau eu 200.000. Nu au vrut ei, că nu are unde să joace la noi. Da, MM, antrenorii, nu îl vor, au zis că noi vrem să intrăm în play-off, nu avem timp de Cojocaru, de Ciubotaru.

Am ținut minte Cojocaru, că am mare oftică, nu ai cum să câștigi meciuri cu Cojocaru, unul Cojocaru pe la Farul (n.r. în meciul cu Dinamo). Bine, hai gata, că nu vreau să comentez.

S-ar putea să se facă ăla (n.r. transferul unui atacant). Sunt doi atacanți, unul care joacă prin Olanda și unul nu vreau să vă spun unde joacă, ăsta cred că se face până la urmă. Meme ştie. Nu am nicio treabă acum, că l-am văzut pe Thiam, am atacant. Eu vreau un atacant care să joace şi atacant, să joace şi în bandă. Eu acum atacanţi am trei.



(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie despre Macalou. Eu mereu îi spun lui Meme: ‘Uite-l pe ăsta ce driblează’. Şi Meme mi-a zis: ‘Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi’. Am încredere în ce zice Meme. Aa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, în direct la