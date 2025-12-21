Sport

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB în această iarnă. Patronul roş-albaştrilor susţine că pe lângă Duarte şi prelungirea lui Edjouma, un alt jucător a semnat.
Marian Popovici
21.12.2025 | 22:45
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul împotriva Rapidului prin golurile marcate de Olaru şi Tănase. Alex Dobre a redus din handicap pe finalul meciului, dar nu a putut egala, deşi a presat în prelungiri.

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: „E semnat!”

Gigi Becali a dezvăluit după meci că a transferat deja doi jucători şi mai are în plan să mai semneze încă trei. Patronul FCSB susţine că pe lângă Duarte, care a fost prezentat, un alt jucător a semnat cu echipa campioană:

„Ei nu fac achiziții, sunt puternici, sunt pe primul loc. Au echipă foarte tare. Pe mine nu mă interesează de ei. Eu am luat deja doi jucători și mai aduc încă trei. Duarte și am prelungit cu Edjouma și mai este unul semnat.

Plus unul cu care negociem. Este Kevin Ciubotaru și mai este un portughez. Nu e din România, e din Portugalia”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB şi-a făcut calculele de titlu: „Podiumul e garantat”

Patronul roş-albaştrilor şi-a făcut calculele la titlu şi spune că FCSB va termina garantat pe podium la finalul sezonului, deşi în acest moment este abia pe locul 9. Gigi Becali susţine că singura acţiune periculoasă a Rapidului a fost penalty-ul scos de Petrila:

„Podiumul e garantat la finalul sezonului! Eu spun ce a zis Iftime, că vine crocodilul și ne mănâncă pe toți! Dar noi nu suntem crocodili, suntem lei. Crocodilul înseamnă ceva demonic, noi suntem leu sau taur, care înseamnă putere.

M-am așteptat să fie un meci echilibrat, dar nu a fost deloc echilibrat. Au avut acolo un 11 metri acolo, Graovac a fost lent acolo și au primit 11 metri. În rest, noi am avut. Putem să terminăm și în fața lor, dacă mănâncă două bătăi și fac un egal”, a spus Gigi Becali.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik.
