Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB în direct: “Am luat unul din liga a doua germană!”. Cine este jucătorul

Stipe Vucur este jucătorul transferat de Gigi Becali la FCSB. Fotbalistul are cetăţenie austriacă și croată, are 1,95 metri și a evoluat ultima dată la Hallescher FC, în a treia ligă din Germania. A mai evoluat în carieră la Hajduk Split, Kaiserslautern, Wacker Innsbruck, Lustenau. Vucur a fost coleg cu Steliano Filip la Hajduk Split.

FCSB se întăreşte pe partea defensivă. După ce l-a transferat pe , Gigi Becali a anunţat în direct că a luat un fundaş central din liga a doua germană, care în trecut a evoluat şi în Austria.

Gigi Becali a anunţat un transfer la FCSB: “Am luat unul de 1,95 din liga a doua germană, a mai jucat şi în Austria”

Patronul celor de la FCSB susţine că a vrut să îl ia şi pe Alin Şeroni de la FC Botoşani, însă nu a fost de acord să dea 100.000 de euro în schimbul fundaşului. Becali rămâne încrezător că Budescu şi Bogdan Stancu se vor transfera la FCSB:

“Am luat unul de 1,95 din liga a doua germană, a mai jucat şi în Austria. Nu vreau să mai primesc gol de la ăia de 1,60. Mi-e îmi este cel mai frică de cornere.

Iftime vrea 100.000 de euro pentru Şeroni. I-am zis “Du-te, mă, de aici!”. Să dau 100.000 de euro pe unul de 34 de ani? Îl luăm aşa, să fie la număr. În careu trebuie să fie două turnuri, să nu mai dea nimeni cu capul.

Vinicius a plecat în Brazilia din câte ştiu. Despre Burcă nu ştiu nimic. Miron, în ultimul timp, mi-a plăcut foarte mult. Excepţional a fost. Până s-a accidentat, săracul. Era foarte activ, foarte vigilent.

“Eu cu Budescu comunic. Cu siguranţă, numai la noi, la FCSB va veni”

M-a enervat Vlad, că am pierdut campionatul din cauza lui. A luat şi golul ăla al lui Nistor. N-ai voie să iei goluri de acolo. Doi jucători vom da la Jocurile Olimpice: Nedelcu şi Perianu. Ei l-ar vrea şi pe Tavi Popescu, dar avem nevoie de el. E jucător de bază, chiar dacă are 18 ani.

Sunt unii jucători pe care nu poţi să îi schimbi. Ei pot dezechilibra: Tavi, Moruţan, Olaru, Tănase şi Coman. Nu ai cum să îi mai schimbi. Chiar dacă joacă prost, inventează ceva. Eu cu comunic. Cu siguranţă, numai la noi, la FCSB va veni.

“De ce să dau 600.000 pe an în loc să dau 60.000 lui Todoran?”

Nu m-a surprins că a semnat Şumudică cu CFR Cluj. Au dat banii şi s-a dus. Nicio problemă. Ca prieten i-am spus ce să caute în străinătate. El nu se ducea pe bani mulţi. Mergea la 500.000 de euro pe an. Banii ăştia îi ia şi în România.

E un antrenor curtat. Eu eram nebun. Am stat să mă gândesc. De ce să dau 600.000 pe an în loc să dau 60.000 lui Todoran? Nu îl ştim încă pe Todoran bine. Să vedem ce am luat. Echipa asta este imbatabilă de la FCSB.

Sunt prea valoroşi jucătorii. Sunt valori apropiate în Champions League, dar în România sunt mari diferenţele. Dacă luăm FCSB de anul ăsta poţi să spui că te baţi cu CFR Cluj şi cu Craiova lui Rotaru.

“Bogdan Stancu mi-a spus că singurul lui lucru prin care rămâne în Turcia este caracterul lui faţă de başcan”

Ceilalţi nu intră în calcul. Sunt diferenţe mari de valoare. Ce poate face Mutu cu FC U Craiova? E antrenor, dar joacă el? Dacă Mutu demnstrează acolo, înseamnă că e mare antrenor. Este un examen al lui Mutu la Craiova.

Eu cred că anul ăsta marcăm de la trei goluri în sus pe meci. Bogdan Stancu mi-a spus că singurul lui lucru prin care rămâne în Turcia este caracterul lui faţă de başcan. Dar să vedem”, a spus Becali la ProX.