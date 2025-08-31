Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Neapărat”

, în cel mai important meci al etapei a 8-a din SuperLiga României. Patronul celor de la FCSB a analizat jocul echipei sale și a transmis ce schimbări vrea să producă la nivelul lotului pentru a face față în restul sezonului.

Gigi Becali, convins că FCSB are nevoie de un nou fundaș central

Venite după o serie de rezultate nefavorabile în campionat, CFR Cluj și FCSB s-au anihilat reciproc în Gruia, într-un meci plin cu incidente scandaloase, cu critici la adresa arbitrajului de ambele părți. , după ce Abeid l-a lovit pe Șut în prelungirile meciului.

după meci despre problemele cu care se confruntă echipa în acest start de sezon, dar a analizat punctual și prestațiile mai multor jucători din ultimele jocuri. În același timp, patronul campioanei României a explicat că este nevoie și de un fundaș central nou la echipă.

„(n.r. Olaru) Nu și-a revenit, Șut e în revenire, la fel Lixandru. Olaru încă dă multe mingi la adversar. E bine și 2-2, e bine că nu am pierdut și gata. Să apucăm să ne câștigăm meciurile celelalte și cu asta basta. Mai sunt 7 meciuri în tur. Mai sunt 22 de meciuri.

O să își revină Olaru și trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central. Trebuie să luăm, să găsească un fundaș central pentru că avem probleme. Le dau temă, trebuie neapărat să ia un fundaș central”, a declarat Gigi Becali la .

Gigi Becali i-a decis soarta lui Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș a avut parte de un meci de coșmar la Cluj, acolo unde . Fotbalistul de 37 de ani a fost vizibil deranjat de decizia băncii tehnice, iar Gigi Becali a explicat că acesta nu mai poate rămâne în lotul echipei.

„Nu este lipsă de respect. Respectul este că la 37 ani i-am prelungit contractul. El rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă ca să respecți un jucător. Nu greșeala l-a schimbat pe el. E vorba că nu mai juca nimic la mijloc. Probabil că atât a putut. Îl ținem în club.

Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa. Dacă nu avea evoluții foarte bune, nu avea contractul prelungit. De ce să-l deranjeze? Omul a fost civilizat, a bătut palma, nu s-a enervat. Normal că nu-i convine și chiar dacă ar fi supărat. Nu mă deranjează că un jucător e supărat dacă e schimbat.

Nu trebuie să piardă echipa din cauza unui jucător, că nu mai poate să joace. Am văzut despre ce e vorba. Îi propun să rămână în club. Gata, numai. Numai are rost să rămână în lot. Nu și-a semnat sentința, dar noi avem nevoie de jucători, că avem multe planuri”, .