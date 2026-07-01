Gigi Becali a anunțat un transfer de top pentru FCSB: „Am dat OK-ul, plătim un milion!”. Ce achiziții mai pregătește

ADVERTISEMENT

În ziua în care a mai cedat un jucător, pe , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, FCSB a făcut un transfer de top. Gigi Becali a anunțat că a scos din buzunar 1.000.000 de euro pentru un fotbalist cu profil ofensiv. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit și

Gigi Becali a anunțat ce transfer a făcut FCSB

Gigi Becali îi liniștește pe fanii FCSB, care sunt îngrijorați că roș-albaștrii nu fac transferuri în această primă parte de mercato. Patronul fostei campioane tocmai anunțat că a bătut palma pentru un atacant care costă 1.000.000 de euro. Potrivit lui Becali, viitorul fotbalist al FCSB-ului poate juca pe toate posturile din ofensivă.

ADVERTISEMENT

„Mi se pare că azi, aseară am vorbit cu MM. Mi-a spus despre ce a negociat, să dau eu ok-ul, eu am dat ok-ul pentru ce a negociat el cu un atacant, un număr 10 e mai mult. Joacă stânga, dreapta și număr 10.

Mai negociază cu un mijlocaș. Nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liberi. Plătesc numai pe unul cam un milion, pe atacant. Celălalt e în negocieri. Nu vă pot spune ce am spus, dar cu siguranță va fi luat. Străini sunt”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, conform

ADVERTISEMENT

FCSB l-a transferat până acum doar pe Ronny Labonne

Până în acest moment, campania de transferuri a FCSB-ului este una săracă. Sub comanda lui Marius Baciu a ajuns un singur jucător nou. care a venit din liga a treia franceză. În schimb, FCSB a renunțat în această vară la nu mai puțin de 10 jucători. Singurul pe care a luat bani a fost Darius Olaru, cedat la Royale St. Gilloise pentru 3.000.000 de euro. În schimb, Ionuț Cercel a fost împrumutat la Farul, iar Alexandru Pantea la Levadiakos. În ceea ce îi privește pe Lukasz Zima, Alexandru Maxim, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam, David Kiki și Vlad Chiricheș au fost puși pe liber.