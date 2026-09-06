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Gigi Becali a anunţat unde va juca Drăguş la FCSB! Cum arată echipa roş-albaştrilor după noile transferuri

Gigi Becali a făcut echipa de start a lui FCSB, după ce a reușit să-l transfere pe Denis Drăguș. Omul de afaceri a schimbat sistemul pentru preferatul său
Mihnea Ştefan
06.09.2026 | 12:50
Gigi Becali a anuntat unde va juca Dragus la FCSB Cum arata echipa rosalbastrilor dupa noile transferuri
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali schimbă sistemul la FCSB pentru Denis Drăguș Foto: colaj Fanatik
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Denis Drăguș va juca extremă stânga la FCSB. Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Arnold Garita (31 ani) va fi noul atacant central al roș-albaștrilor.

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB își va schimba sistemul după venirea lui Denis Drăguș

Arnold Garita l-a cucerit pe Gigi Becali în meciul cu Dinamo, pierdut de FCSB cu 1-2, după ce a jucat mai bine de 70 de minute în inferioritate numerică. Patronul de la FCSB a mărturisit că francezul va ocupa rolul de atacant central de acum, iar Denis Drăguș (27 ani), fotbalistul care l-a costat 4 milioane de euro pentru următoarele trei sezoane, va juca extremă stânga.

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„Dacă nu ai un jucător de înaltă valoare. Ieri, când am jucat în 10, a fost unul care a luat mingea, cum a făcut Boutoutaou, el a luat-o săracul, dar nu are forța necesară. Sau Pădurariu, ăla poate, dar el este fundaș. Ăștia sunt jucătorii valoroși, care își asumă pe persoana lor un meci. Dar cel mai valoros jucător român la ora actuală este Denis Drăguș. Spuneam asta deși îl aveam pe Bîrligea.

Noi o să jucăm cu doi atacanți, cu Garita și Drăguș, 4-2-3-1, Drăguș în stânga, Garita în centru, David Miculescu în dreapta. În spatele lui Garita va fi Cisotti, iar la centru Muhar cu unul din ceilalți: Arad, Joao Paulo. Cu Joao Paulo o să vorbesc personal. Are viteză, forță, dar să nu mai gâdile mingea, să dea drumul din prima. Atunci poate să vină Kovacs și să-l bage pe frate-său în poartă, iar el să fie al cincilea fundaș, tot vom câștiga”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Cisotti va avea concurență la FCSB

Gigi Becali a mai făcut un anunț și despre unii dintre preferații săi, Juri Cisotti (33 ani). Patronul de la FCSB a precizat că pentru prima dată când a sosit la echipă, italianul va avea concurență în persoana lui Meriton Korenica (29 ani), mijlocașul ofensiv adus acum câteva zile de la CFR Cluj, în schimbul a 600.000 de euro.

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„Nu se pune problema punctul lui Muhar. Muhar îmi place de cinci ani, are forță. Ia mingea și trece prin ei. Iar acolo, în centru, va fi prima dată când Cisotti concurează cu cineva. S-ar putea să jucăm cu Drăguș atacant, iar Cisotti va trece în stânga și se vor bate Korenica și Boutoutaou pentru postul de decar”, a mai spus Gigi Becali.

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Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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