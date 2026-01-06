Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: „Să dăm bani”

ADVERTISEMENT

FCSB se află în această perioadă în cantonamentul de iarnă, în Antalya. Atât Mihai Stoica, cât și restul oficialilor monitorizează atent jucători ce o pot ajuta pe echipa campioană. Gigi Becali a dezvăluit care este principala țintă în această fereastră de transferuri.

Gigi Becali vrea un mijlocaș central la FCSB

În ciuda faptului că FCSB a terminat foarte bine anul calendaristic, Gigi Becali vrea să întărească echipa, asta pentru a nu avea emoții la locurile de play-off. Mai mult decât atât, patronul dorește să continue și în UEFA Europa League.

Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, . Patronul FCSB a expus că atât Mihai Stoica, cât și staff-ul urmăresc constant jucători și că e dispus să ofere o sumă de transfer.

„Ei sunt puși să găsească un mijlocaș. Ei caută peste tot. Îl sun pe MM, ce faci? ‘Mă uit la meciuri’. Non-stop se uită la meciuri. Ei vor altceva, nu Lameira.

I-am întrebat dacă-l vor pe Lameira și pe celălalt de la Galați. Au zis, ‘Băi, Gigi, avem Șut, Lixandru’. Vor ceva bun. Nici eu nu-l știu pe Lameira, vrem să dăm bani”, a declarat Gigi Becali, conform .

Caio, o variantă pentru Gigi Becali?

În continuare, Gigi Becali a mărturisit că fotbalul a crescut, iar jucătorii de valoare se aduc mai greu. , omul de afaceri a transmis că nu se pune problema de aceasta mutare. Totodată, patronul FCSB a ținut să precizeze că are în continuare încredere că Adrian Șut își va reveni după cantonamentul din Antalya.

„Nu mai găsești fotbaliști valoroși. Eu v-am spus că va crește fotbalul în 5-6 ani. Caio? Eu să iau de la FC Argeș? Nu mă interesează, vreau un mijlocaș piston, iute gen Bourceanu, care să dribleze, să paseze. În România, nu prea mai sunt, nu este unul așa.

Era Șut. Le-am spus ‘Vedeți cum se prezinta Șut în Antalya și dacă e ăla de acum un an, nu mai am nevoie de mijlocaș’. Dar dacă va fi cel de acum trei luni, am nevoie de un mijlocaș”, a mai spus Gigi Becali.