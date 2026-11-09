Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!”

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Gigi Becali a luat o decizie radicală în privința lui Aymen Boutoutaou! Patronul FCSB a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că ia în calcul despărțirea de fotbalist în perioada de transferuri din iarnă, iar Arabia Saudită ar putea reprezenta o posibilă destinație. Finanțatorul fostei campioane a făcut și un calcul uluitor: francezul de origine algeriană ar putea ajunge să-l coste trei milioane de euro pe durata contractului! Becali a recunoscut că transferul este un eșec, dar a refuzat să-l transforme pe Mihai Stoica în țap ispășitor.

Gigi Becali vrea să scape de Aymen Boutoutaou! Arabia Saudită, posibilă destinație în iarnă

, iar patronul FCSB a vorbit deschis despre posibilitatea ca fotbalistul să părăsească echipa în perioada de mercato din iarnă. Într-o intervenție în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că ia în calcul inclusiv varianta unui transfer în Arabia Saudită, pentru a reduce pierderile financiare generate de contractul jucătorului.

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„Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Trei milioane de euro aruncate în foc!” Calculul făcut de Gigi Becali pentru Boutoutaou

Gigi Becali a explicat și de ce . Potrivit patronului FCSB, costul total al fotbalistului, calculat pentru întreaga perioadă contractuală de trei ani, ajunge la aproximativ trei milioane de euro. În această sumă, Becali a inclus nu doar cheltuielile legate de transfer, ci și contractul jucătorului și comisioanele impresarilor.

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„Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot. Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali a refuzat să dea vina pe Mihai Stoica: „E prietenul meu, nu mă dezic de el!”

În ciuda nemulțumirilor legate de transfer, Gigi Becali nu a dorit să-l responsabilizeze exclusiv pe Mihai Stoica. Patronul FCSB a precizat că își asumă personal deciziile luate la club și că nu intenționează să-l transforme pe oficialul roș-albaștrilor în țap ispășitor.

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„Nu scot pe MM țap ispășitor. Eu sunt vinovat, eu l-am pus pe MM. Nu e vinovat el, nu contează ce a zis. El e prietenul meu, nu mă dezic de el niciodată în viața mea, dar și el a avut mintea întunecată”, a afirmat Gigi Becali.

Problemele de la FCSB și nemulțumirea față de anumite transferuri l-au determinat pe Gigi Becali să vorbească și despre modul în care va conduce clubul în perioada următoare. Finanțatorul a recunoscut că a lăsat prea multe responsabilități în seama colaboratorilor și a transmis că intenționează să se implice mai mult în deciziile importante: „Atunci asta e, eu mă ocup și gata. Prea am lăsat clubul de izbeliște”, a concluzionat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.