Sport

Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Nicolae Stanciu: „Acolo se duce!”

Nicolae Stanciu are tot mai multe șanse să părăsească Genoa în această iarnă. Gigi Becali a văzut ce s-a întâmplat cu fostul său jucător și i-a anunțat noua destinație.
Mihai Dragomir
10.01.2026 | 13:20
Gigi Becali a anuntat viitoarea destinatie a lui Nicolae Stanciu Acolo se duce
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali știe unde se va duce Nicolae Stanciu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu are zilele numărate la Genoa. Experimentatul mijlocaș român poate părăsi formația din Serie A în acest mercato de iarnă, iar Gigi Becali a anunțat unde se va duce fostul său jucător.

Gigi Becali știe unde merge Nicolae Stanciu

Etapa a 19-a din Serie A putea să vină cu un succes răsunător pentru Genoa. Echipa lui Dan Șucu a condus-o până spre final pe AC Milan, cu 1-0, dar „diavolii” au egalat în minutele de prelungire.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu a avut golul victoriei „în gheată”, dar a ratat un penalty în minutul 90+9. Nefericitul eveniment a costat-o pe Genoa 2 puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare, iar situația jucătorului a devenit și mai delicată. Gigi Becali a spus că mijlocașul va ajunge, cel mai probabil, la Rapid, așa cum și Adrian Porumboiu i-a recomadnat lui Dan Șucu prin intermediul FANATIK.

„Acum, ce rost are să vorbim de asta? Nu cred că e adevărat. Dacă-l dau, probabil se duce la Rapid, ce rost are să vorbim? Stanciu, dacă nu era jucător valoros, mai bătea el 11 metri? Stanciu e jucător valoros, dar nu cred că dacă pleacă de la Genoa nu-l ia Rapid. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Digi24.ro
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro

Nici eu nu-i pot plăti salariul. Eu nu pot să vorbesc, Stanciu m-a ajutat mult și am și luat zece milioane pe el, dar nu pot să dau acum salariu de un milion. Cred că atât are”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

Mesajul lui Nicolae Stanciu la miezul nopții

Dezamăgirea ratării loviturii de pedeapsă l-a făcut pe Nicolae Stanciu să iasă în mediul online cu un mesaj din suflet, la miezul nopții. Veteranul echipei naționale a României și-a prezentat scuzele față de toți cei pe care i-a întristat.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze tovarășilor mei și tuturor susținătorilor Genova!”, a scris Nicolae Stanciu, pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT
  • 32 de ani are Nicolae Stanciu
  • 2 milioane de euro este cota lui în prezent
  • 6 trofee a cucerit în România, toate cu echipa lui Gigi Becali
Live video Universitatea Craiova – Stuttgart II, în cantonamentul din Antalya. Unde poate...
Fanatik
Live video Universitatea Craiova – Stuttgart II, în cantonamentul din Antalya. Unde poate fi văzut meciul. Sistem neobișnuit de disputare al jocului
FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii...
Fanatik
FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază”
Fanatik confirmat: Adrian Șut, prezentat oficial la Al-Ain! Ce salariu va încasa și...
Fanatik
Fanatik confirmat: Adrian Șut, prezentat oficial la Al-Ain! Ce salariu va încasa și ce număr va purta la noua echipă. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și...
iamsport.ro
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și cu clubul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!