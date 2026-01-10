Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Nicolae Stanciu: „Acolo se duce!”

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu are zilele numărate la Genoa. Experimentatul mijlocaș român poate părăsi formația din Serie A în acest mercato de iarnă, iar Gigi Becali a anunțat unde se va duce fostul său jucător.

Gigi Becali știe unde merge Nicolae Stanciu

Etapa a 19-a din Serie A putea să vină cu un succes răsunător pentru Genoa. Echipa lui Dan Șucu a condus-o până spre final pe AC Milan, cu 1-0, dar „diavolii” au egalat în minutele de prelungire.

Nicolae Stanciu a avut golul victoriei „în gheată”, dar Nefericitul eveniment a costat-o pe Genoa 2 puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare, iar situația jucătorului a devenit și mai delicată. Gigi Becali a spus că mijlocașul va ajunge, cel mai probabil, la Rapid, așa cum și

„Acum, ce rost are să vorbim de asta? Nu cred că e adevărat. Dacă-l dau, probabil se duce la Rapid, ce rost are să vorbim? Stanciu, dacă nu era jucător valoros, mai bătea el 11 metri? Stanciu e jucător valoros, dar nu cred că dacă pleacă de la Genoa nu-l ia Rapid.

Nici eu nu-i pot plăti salariul. Eu nu pot să vorbesc, Stanciu m-a ajutat mult și am și luat zece milioane pe el, dar nu pot să dau acum salariu de un milion. Cred că atât are”, a spus Gigi Becali la

Mesajul lui Nicolae Stanciu la miezul nopții

Dezamăgirea ratării loviturii de pedeapsă , la miezul nopții. Veteranul echipei naționale a României și-a prezentat scuzele față de toți cei pe care i-a întristat.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze tovarășilor mei și tuturor susținătorilor Genova!”, a scris Nicolae Stanciu, pe contul său de Instagram.

