Gigi Becali a anunțat viitorul star de la FCSB după 3-1 cu Dinamo: „Oamenii zic că e fenomen”

Gigi Becali (66 de ani) jubilează după . , astfel că latifundiarul din Pipera a început să creioneze lotul pentru sezonul viitor.

Gigi Becali, declarații tari după FCSB – Dinamo 3-1: „Nu mi-am imaginat că va fi atât de ușor”

FCSB a ajuns la 9 victorii la rând contra lui Dinamo, o performanță care a depășit până și așteptările optimistului Gigi Becali. Fascinat de evoluția lui Juri Cisotti din „Derby de România”, Becali deja visează să îl vadă pe italian jucând alături de Darius Olaru.

„Nu mi-am imaginat că va fi atât de ușor. Aveam o convingere că vom câștiga, suntem echipa mai puternică, jucăm acasă, dar 3-0 la pauză nu mă așteptam. Cred că ambele, noi am avut nivel bun și Dinamo a avut un nivel foarte jos. Mă gândesc la Olaru. Și mă gândesc ce poate face Olaru cu Cisotti în echipă, îți dai seama?

Și Lixandru, am uitat de el. Lixandru va juca împreună cu Șut. Pe urmă Olaru, Cisotti, Bîrligea și David Miculescu sau Tănase”, a declarat Gigi Becali, conform

„Eu n-am încredere, ei au”

. Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor are deja soluțiile pregătite, fundașii Ionuț Cercel (18 ani) și Andrei Dăncuș.

„Ce under? Se termină cu underul. Până se termină cu regula under, tot aia este echipa numai că în dreapta va fi un fundaș care se numește Cercel sau va fi și va juca un fundaș central care are 16 ani și oamenii zic că e fenomen, la noi. Nu știu cum îl cheamă, habar n-am. De la noi de la academie (n.r. – Andrei Dăncuș). Eu n-am încredere, ei au, ei au zis.

Echipa ce v-am spus-o, nu v-am spus-o pe aia din campionat, că trebuie să ne aduceți echipe să jucăm, eu v-am zis echipa din Liga Campionilor.

V-am zis echipa de grupe și de sferturi. Trecem de optimi. Tănase trebuie să se bată cu David Miculescu. Cisotti și Olaru, n-ai cum, sunt prea buni. Atunci va fi luptă între Tănase, Tavi Popescu, David Miculescu, război mare”, a adăugat latifundiarul din Pipera.