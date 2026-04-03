Gigi Becali a aruncat bomba după eșecul cu FC Botoșani. Cât ar costa de fapt FCSB, după ce a spus că s-a gândit la retragerea din fotbal

Gigi Becali a dezvăluit în direct cât valorează FCSB și în ce condiții suma poate ajunge la 200 de milioane de euro. Declarații explozive după eșecul cu FC Botoșani.
Alex Bodnariu
04.04.2026 | 00:04
Gigi Becali a aruncat bomba dupa esecul cu FC Botosani Cat ar costa de fapt FCSB dupa ce a spus ca sa gandit la retragerea din fotbal
Cât cere Becali pe FCSB? Anunțul făcut după înfrângerea de la Botoșani
FCSB are parte de un sezon de coșmar. După ratarea calificării în play-off, Gigi Becali a suferit o nouă dezamăgire. Echipa sa a fost învinsă de FC Botoșani, în deplasare, cu scorul de 2-3. La finalul jocului, omul de afaceri a spus care ar fi valoarea la care s-ar putea vinde clubul.

FCSB, răpusă de FC Botoșani! Meci dezamăgitor făcut de echipa lui Rădoi

Gigi Becali l-a numit, în urmă cu doar câteva săptămâni, pe banca celor de la FCSB, în funcția de antrenor principal, pe Mirel Rădoi, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia. Noul tehnician al grupării din Capitală are ca obiectiv clasarea pe un loc de baraj, iar apoi calificarea în preliminariile Conference League.

Cu Mirel Rădoi pe bancă, FCSB a înregistrat o victorie, un egal și o înfrângere în primele trei etape din play-out-ul Superligii României. Rezultatele sunt, cel puțin până în acest moment, sub așteptări, dar Gigi Becali speră ca tehnicianul să reușească să redreseze situația. Latifundiarul din Pipera a anunțat în mai multe rânduri că îi oferă mână liberă finului său.

Cât cere Becali pe FCSB? Anunțul făcut după înfrângerea de la Botoșani

La finalul meciului de la Botoșani, Gigi Becali a intrat în direct și a fost întrebat care este valoarea reală a echipei sale. Omul de afaceri a precizat suma de 50 de milioane de euro și a dat de înțeles că nu ar fi un lucru imposibil să vândă clubul. Mai mult, latifundiarul din Pipera spune că suma s-ar putea multiplica de patru ori în cazul în care Elias Charalambous reușește calificarea în Conference League.

„Ce, sunt idiot? Cum să las moștenire la copii echipă de fotbal? Las foc? Le-ai băgat focul în casă. Când am intrat la pușcărie, dacă nu îl vindeam pe Chiricheș pe 10 milioane și dacă nu luam 20 de milioane din Liga Campionilor, mai eram eu în fotbal? Nu Dumnezeu a făcut? Mai stăteam eu în fotbal?

(n.r. Cât valorează FCSB) La ora asta, 50, dacă ne calificăm în Conference, 200. Hai să îți spun care e diferența. Dacă ne calificăm, adăugăm la coeficient. Valoarea echipei e coeficientul UEFA. Mai facem niște puncte, câștigăm campionatul, Liga Campionilor, 50-70 de milioane pe plus”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
